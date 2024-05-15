Hijo de Brandon Peniche ya le sigue los pasos a su papá: debuta como actor en telenovela a sus 3 años

Video Nieto de Arturo Peniche es hospitalizado: a sus 3 años fue sometido a una compleja cirugía

Brandon Peniche, siguiendo los pasos de su padre Arturo Peniche, ha forjado su carrera en el mundo del espectáculo desde su debut en 1997, consolidándose como protagonista de telenovelas.

Ahora, parece que una nueva generación de artistas surge en la familia Peniche, ya que el 14 de mayo se anunció que Bosco, el hijo menor de Brandon Peniche, ha debutado en las telenovelas.

Hijo de Brandon Peniche debutó como actor

Kristal Cid, esposa del galán de melodramas, reveló en su cuenta oficial de Instagram que el miembro más pequeño de la familia ha incursionado en la actuación en el nuevo proyecto de Peniche.

En un video, la hija de Sharis Cid mostró cómo se comportó su hijo durante las grabaciones del melodrama, destacando que parecía un verdadero actor infantil.

“ Bosco fue actor por un día y aunque él no sabía, lo hizo increíble, jugaba con las cámaras, saludaba gente que no conocía y entraba y salía como si realmente supiera qué le tocaba hacer”.

Así fue el debut de Bosco, hijo de Brandon Peniche, en la actuación Imagen Instagram Kristal Cid



La esposa de Brandon Peniche contó que “todos estaban en shock” por lo feliz que lucía su hijo Bosco “acompañando a su papá en el trabajo”

Las palabras de Kristal Cid estuvieron acompañadas de varias imágenes de su hijo filmando escenas y conviviendo con el equipo técnico de la producción.

Bosco, hijo de Brandon Peniche, mostró su gusto por la actuación Imagen Instagram Kristal Cid



Después de mostrar el gran debut de su hijo en las telenovelas, la influencer expresó que no le gustaría que el pequeño de 3 años se dedicara al ambiente artístico, ya que sabe que es una carrera muy difícil.

“La verdad y siendo super honesta con ustedes, no me gustaría para nada que se dedicaran mis hijos a eso, es una carrera sumamente difícil y complicada, pero si de grandes ellos deciden ese camino, los vamos a apoyar en lo que sea que los haga felices”.

Los fans de Brandon Peniche celebraron el debut de Bosco en los melodramas, destacando que ha heredado el talento de sus abuelos, Arturo Peniche y Sharis Cid.

¿Cuántos hijos tienen Brandon Peniche y Kristal Cid?

En noviembre de 2016, Brandon Peniche y Kristal Cid se casaron en una majestuosa boda en Acapulco, Guerrero.

Dos años después de su matrimonio, la pareja le dio la bienvenida a su primogénita Alessia, quien también ya ha incursionado en la actuación, realizando un comercial con su abuelo Arturo Peniche.