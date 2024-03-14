Brandon Peniche

Esposa de Brandon Peniche anuncia llegada de nuevo integrante a su familia: teme reacción del actor

La hija de Sharis Cid reveló que sus hijos, Alessia y Bosco, estarían felices con la noticia.

Univision picture
Por:Univision
Video Actores de la telenovela ‘Nadie como tú’ son hermanos, pero pocos lo saben

Brandon Peniche, hijo de Arturo Peniche, formó una hermosa familia con Kristal Cid, primogénita de la actriz Sharis Cid, quien ahora atrajo miradas al anunciar la llegada de un nuevo integrante.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la influencer compartió una serie de historias, en las que destapó la noticia.

Kristal Cid indicó que todo sucedió tras su visita al Mercado de Jamaica en la Ciudad de México.

“Regresando del Mercado de Jamaica, que es el mercado de las flores, no saben el espectáculo, pero bueno les quiero contar algo muy importante”, expresó.

Esposa de Brandon Peniche anuncia llegada de nuevo miembro a su familia
Esposa de Brandon Peniche anuncia llegada de nuevo miembro a su familia

A los pocos minutos, la nuera de Arturo Peniche reveló que un “animalito se cruzó en su camino” y aunque no reveló de qué clase de mascota se trataba, sí destacó que temía por la reacción de su esposo.

“Les quiero contar que se me cruzó por ahí un animalito, así que habemus nuevo integrante de la familia Peniche Cid. Estoy muy nerviosa, Brandon no sabe, así que si me estás viendo ‘hola’”, indicó.

Kristal Cid detalló aunque estaba nerviosa por lo que pasaría con el actor, decidió llevarse al animalito a su casa porque sus hijos, Alessia y Bosco, se pondrían muy felices con su llegada.

“Pero todo por los hijos, la verdad es que Alessia y Bosco sé que van a estar felices, yo estoy muy nerviosa, pero bueno, les enseño al ratito la reacción”, contó.

Hasta el momento, el actor no se ha pronunciado al respecto y Kristal Cid tampoco ha dado a conocer la reacción de sus pequeños ante su sorpresa.

Brandon Peniche vive una historia de amor con la hija de Sharis Cid

Kristal Cid y Brandon Peniche se conocieron en 2012, durante las grabaciones de la telenovela “La sombra del pasado”. Su amor floreció rápidamente y comenzaron una relación.

En 2016, la pareja contrajo matrimonio en una ceremonia privada en un exclusivo hotel en Acapulco, Guerrero, rodeados de familiares y amigos.

Dos años después de su enlace, se convirtieron en papás de Alessia y en noviembre de 2020 completaron su familia con el nacimiento de Bosco.

Brandon Peniche

