Brandon Peniche confiesa que sufrió incidente con Scarlet Gruber en escena íntima de Doménica Montero

El actor confesó que su compañera en la telenovela tuvo un incidente mientras realizaban una escena de pasión. Brandon Peniche también compartió si planea tener otro hijo tras la llegada de su bebé arcoíris.

Video Brandon Peniche se convertirá en papá por tercera vez: así han crecido sus hijos

El actor Brandon Peniche, quien actualmente interpreta a Genaro en la telenovela Doménica Montero de TelevisaUnivision, reveló detalles sobre su experiencia interpretando a un villano, un papel que buscó activamente para alejarse del estereotipo del protagonista que solo "llora de amor".

Además, más allá del crecimiento actoral, Peniche compartió una anécdota divertida ocurrida durante la grabación de escenas pasionales con su compañera de reparto, Scarlet Gruber.

Brandon Peniche y Scarlet Gruber sufrieron incidente en escena íntima

Aunque señaló que no fueron tantas las escenas de este tipo, Peniche recordó que las que realizaron estuvieron marcadas por incidentes curiosos. Según relató el actor a Mezcalent el pasado 19 de diciembre, en medio de la intensidad de una toma íntima, Scarlet Gruber terminó golpeándose la cabeza con un objeto que se encontraba colgado en el set en algunas ocasiones.

A pesar del percance, Brandon enfatizó que estas grabaciones se realizan bajo un ambiente de profundo respeto y cuidado mutuo. "Son escenas muy cuidadas, respetándonos mucho, cuidando ella de mí y yo de ella, dando lo mejor de nosotros para que sea lo más creíble posible", explicó el actor sobre la dinámica de trabajo para lograr que el público conecte con la maldad y la química de sus personajes.

Brandon Peniche está feliz con su bebé arcoíris

Fuera de los foros de grabación, Brandon Peniche atraviesa una etapa de plenitud personal tras la llegada de su hija Gia, su "bebé arcoiris", quien tiene poco más de 40 días de nacida y es fruto de su matrimonio con Kristal Cid.

El actor compartió que se encuentra muy feliz con el crecimiento de su familia, destacando que es un hombre muy hogareño que prefiere ir directo a casa tras concluir su jornada laboral.

Brandon Peniche anunció la llegada de su bebé arcoíris.
Imagen Brandon Peniche/Instagram
