La Historia de Juana: el gran final de la novela en 5 momentos para recordar

Protagonizada por Camila Valero y Brandon Peniche, y bajo la producción de Patricio Wills, La Historia de Juana llegó a su gran final con un episodio donde la justicia se impuso a las trampas y el amor se libró de la maldad. Mientras Rogelio y Paula pagaron cuentas pendientes por sus fechorías, Juana y Gabriel consagraron el sueño de sus vidas.

Descubre a continuación cómo se vivió el último episodio de la telenovela.

1.- ¿Juana cumplió su gran sueño en La Historia de Juana?



Unidos inesperadamente por una inseminación artificial equivocada, Juana y Gabriel vieron nacer una historia de amor que comenzó por el final. Sus distintas realidades se vieron unidas por el milagro de la vida y se aferraron a seguir juntos.



Mientras Gabriel enfrentó los constantes complots de Rogelio para destruir su vida, Juana sufrió una avalancha de maldad firmada por Paula. Sin embargo, la fuerza de su cariño se sobrepondría a todas las adversidades.

A pesar de ser encarcelado y del complicado juicio que el integrante de la familia Rubio enfrentaba por la muerte de su mejor amigo Francisco, la luz surgió al final del túnel. Con el apoyo de Juana y de Salvador logró demostrar su inocencia y limpiar su nombre para señalar a Rogelio como el autor material del crimen.

Por su parte, Juana vivió el día más feliz de su vida al convertirse en mamá. Con el pequeño Eduardo en sus brazos tenía la esperanza de que su gran amor saliera de la cárcel para formar la familia que tanto anhelaban.

Y ese día llegó, después de largos meses de amargura Gabriel recobró su libertad para abrazar a Juana y a su hijo. Luego de tres años juntos, la fotógrafa cumplió otro de sus grandes sueños: romper la maldición y convertirse en la primera mujer de su familia en graduarse de la universidad.

Feliz por el camino que había tomado su destino, Juana festejó el momento junto a su esposo, hijo, familia y seres queridos.

2.- ¿Cómo terminó Rogelio en La Historia de Juana?



Obsesionado con destruir el emporio de la familia Rubio, Rogelio se valió de todo para lograrlo. Sus mentiras, trampas y manipulaciones por poco rinden fruto, pero todo su perfecto plan se cayó en un abrir y cerrar de ojos.

Luego de demostrarse gracias a una fotografía que Juana tomó que él asesinó a Francisco, la mira de la justicia quedó fija en su nombre. Furioso por verse imposibilitado de acabar con la cervecera de Gabriel trató de emprender la huida para evitar ser encarcelado.



Sin embargo, la policía lo tenía muy bien ubicado. Además, Paula finalmente abrió los ojos y reconoció la maldad de su padre en un intento por detenerlo. Pero Rogelio no se daría por vencido y se valdría de todo para salvarse.

Sabiéndose acorralado por la justicia trató de utilizar a sus hijos para librarse, pero fue Camila quien lo enfrentó sin temor. Finalmente los agentes lo arrestaron con destino directo a prisión. Ahí tuvo una sorpresiva bienvenida: el hermano de Camila ya lo esperaba para cobrarle tantas humillaciones y hacer de su vida un infierno.

3.- ¿Qué pasó con Paula y Camila en La Historia de Juana?



Las que en un momento fueron grandes amigas con el paso del tiempo se convirtieron en grandes rivales. No obstante, el peligro y la maldad de Rogelio las unieron nuevamente. Presas de la misma sed de venganza, ambas estaban en riesgo de morir.



Camila no dudó en enfrentar a quien la obligara a ser su amante y tras un intercambio de disparos fue herida en el pecho. Nadie pudo hacer nada para salvarla, Camila murió, pero su sacrificio valió las vidas de Manuel y Paula, quien también pagó por sus errores del pasado.

La modelo no pudo escapar de su castigo y terminó siendo arrestada por orquestar el intento de asesinato contra Juana. Tres años más tarde salió de prisión para darle una nueva oportunidad a su vida y al amor.

4.- ¿Jenny y Salvador terminaron más felices en La Historia de Juana?



Aunque en un inicio su relación era todo lo contrario al amor, el tiempo acercó los corazones de Jenny y Salvador, quienes acabaron por casarse en una muy celebrada boda.



Después de ser herido en la detención de Rogelio, Salvador se recuperó para ser ascendido como fiscal. Y las alegrías no terminarían, pues Jenny y él esperaban el pronto nacimiento de su primer hijo.

5.- Enriqueta y Felipe emprendieron un mismo sueño en La Historia de Juana