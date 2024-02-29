Nieto de Arturo Peniche fue diagnosticado con el mismo padecimiento que su hermana

Video Nieto de Arturo Peniche es hospitalizado: a sus 3 años fue sometido a una compleja cirugía

Luego de reportar el alta hospitalaria de Bosco, uno de los nietos de Arturo Peniche, Kristal Cid compartió detalles del procedimiento quirúrgico al que tuvo que someter a su hijo menor.

La esposa de Brandon Peniche explicó en Instagram que Bosco fue diagnosticado con adenoides y anginas, las cuales le provocaban apnea del sueño: un trastorno en donde la respiración se interrumpe por segundos.

“Mi niño, después de haber intentado todo para que durmieras bien y tuvieras un sueño realmente reparador, una radiografía nos dio el diagnóstico exacto: unas anginas y adenoides enormes”, reveló el pasado 28 de febrero.

Bosco fue diagnosticado con amigdalectomía y adenoidectomía. Imagen Kristal Cid / Instagram



“Mi bebé, nunca fuiste tú, tu cuerpecito te impedía dormir bien, tenías apneas de sueño porque no pasaba oxígeno a tu cuerpo dormido”, continuó.

En su publicación, la hija de Sharis Cid habló de su miedo al ver a su hijo de 3 años en un hospital, así como también de los riesgos de entrar a una cirugía con anestesia general.

“Aunque como mamá jamás vamos a querer ver a nuestros hijos en un hospital (el solo pensarte tan chiquito, dormido y conectado a cables me hace llorar) sé que es lo mejor para ti! Tengo fe en que después de esta operación vamos a empezar una nueva vida de sueño reparador y mucha energía de día!!! Estoy lista para verte crecer al doble y reír como loquitos. Te amo mi guerejito bello”, compartió.

Finalmente, Kristal Cid explicó que la operación de Bosco fue una adenoamigdalectomía ósea, en la que además de retirarle los adenoides, le extirparon las anginas, pues ambas protuberancias impedían que el oxígeno pasara a su cuerpo.

“La operación de Bosco fue ADENOAMIGDALECTOMIA ósea. Le quitaron las adenoides y las anginas, además le colocaron unos ear tubes para ventilar sus oídos. La operación duró 2 horas y media y fue anestesia general. Son dos semanas de reposo y después listos para vivir al máximo”, sentenció.

Adenoides crecidos: el mismo padecimiento de Alessia

Aunque la cirugía del nieto de Arturo Peniche es denominada adenoamigdalectomía, por tratarse de una amigdalectomía y adenoidectomía, en 2022, Kristal Cid reportó que Alessia, su hija mayor, presentaba problemas de respiración e inflamación en los ganglios, lo que provocaba que sus oídos estuvieran casi completamente tapados.

Video ¿Por qué la nieta de Arturo Peniche tuvo que ser operada? Mamá de Alessia explicó lo que le pasó



Aquella ocasión, Alessia únicamente fue diagnosticada con adenoidectomía, por lo que el 29 de junio de 2022 entró a cirugía.

