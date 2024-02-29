Arturo Peniche

Nieto de Arturo Peniche fue diagnosticado con el mismo padecimiento que su hermana

Bosco presentaba apnea del sueño, un trastorno en donde la respiración se interrumpe por segundos. El pequeño de 3 años fue operado el pasado lunes.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision picture
Por:Univision
Video Nieto de Arturo Peniche es hospitalizado: a sus 3 años fue sometido a una compleja cirugía

Luego de reportar el alta hospitalaria de Bosco, uno de los nietos de Arturo Peniche, Kristal Cid compartió detalles del procedimiento quirúrgico al que tuvo que someter a su hijo menor.

La esposa de Brandon Peniche explicó en Instagram que Bosco fue diagnosticado con adenoides y anginas, las cuales le provocaban apnea del sueño: un trastorno en donde la respiración se interrumpe por segundos.

PUBLICIDAD

“Mi niño, después de haber intentado todo para que durmieras bien y tuvieras un sueño realmente reparador, una radiografía nos dio el diagnóstico exacto: unas anginas y adenoides enormes”, reveló el pasado 28 de febrero.

Bosco fue diagnosticado con amigdalectomía y adenoidectomía.
Bosco fue diagnosticado con amigdalectomía y adenoidectomía.
Imagen Kristal Cid / Instagram

Más sobre Arturo Peniche

Acusan que madre de Arturo Peniche está "abandonada por la familia": tiene Alzheimer
2 mins

Acusan que madre de Arturo Peniche está "abandonada por la familia": tiene Alzheimer

Univision Famosos
Brandon Peniche será papá: el actor ya se había practicado la vasectomía
2 mins

Brandon Peniche será papá: el actor ya se había practicado la vasectomía

Univision Famosos
Arturo Peniche y su esposa retoman su relación tras enfrentar fuerte crisis en su matrimonio
2 mins

Arturo Peniche y su esposa retoman su relación tras enfrentar fuerte crisis en su matrimonio

Univision Famosos
Nieto de Arturo Peniche se perfila para galán de telenovelas: ya debutó como actor a sus 3 años
2 mins

Nieto de Arturo Peniche se perfila para galán de telenovelas: ya debutó como actor a sus 3 años

Univision Famosos
Al borde del llanto, Arturo Peniche habla sobre la salud de su madre: tiene Alzheimer
1:02

Al borde del llanto, Arturo Peniche habla sobre la salud de su madre: tiene Alzheimer

Univision Famosos
Hijo de Brandon Peniche ya le sigue los pasos a su papá: debuta como actor en telenovela a sus 3 años
2 mins

Hijo de Brandon Peniche ya le sigue los pasos a su papá: debuta como actor en telenovela a sus 3 años

Univision Famosos
Actores de la telenovela ‘Nadie como tú’ son hermanos, pero pocos lo saben
0:56

Actores de la telenovela ‘Nadie como tú’ son hermanos, pero pocos lo saben

Univision Famosos
Nieto de Arturo Peniche es hospitalizado: a sus 3 años fue sometido a una compleja cirugía
0:49

Nieto de Arturo Peniche es hospitalizado: a sus 3 años fue sometido a una compleja cirugía

Univision Famosos
Nieto de Arturo Peniche está hospitalizado: esto se sabe de su salud
2 mins

Nieto de Arturo Peniche está hospitalizado: esto se sabe de su salud

Univision Famosos
Hija de Arturo Peniche presume a su “gemelo”: pocos sabían que los actores son hermanos
2 mins

Hija de Arturo Peniche presume a su “gemelo”: pocos sabían que los actores son hermanos

Univision Famosos


Mi bebé, nunca fuiste tú, tu cuerpecito te impedía dormir bien, tenías apneas de sueño porque no pasaba oxígeno a tu cuerpo dormido”, continuó.

En su publicación, la hija de Sharis Cid habló de su miedo al ver a su hijo de 3 años en un hospital, así como también de los riesgos de entrar a una cirugía con anestesia general.

“Aunque como mamá jamás vamos a querer ver a nuestros hijos en un hospital (el solo pensarte tan chiquito, dormido y conectado a cables me hace llorar) sé que es lo mejor para ti! Tengo fe en que después de esta operación vamos a empezar una nueva vida de sueño reparador y mucha energía de día!!! Estoy lista para verte crecer al doble y reír como loquitos. Te amo mi guerejito bello”, compartió.

Finalmente, Kristal Cid explicó que la operación de Bosco fue una adenoamigdalectomía ósea, en la que además de retirarle los adenoides, le extirparon las anginas, pues ambas protuberancias impedían que el oxígeno pasara a su cuerpo.

“La operación de Bosco fue ADENOAMIGDALECTOMIA ósea. Le quitaron las adenoides y las anginas, además le colocaron unos ear tubes para ventilar sus oídos. La operación duró 2 horas y media y fue anestesia general. Son dos semanas de reposo y después listos para vivir al máximo”, sentenció.

Adenoides crecidos: el mismo padecimiento de Alessia

Aunque la cirugía del nieto de Arturo Peniche es denominada adenoamigdalectomía, por tratarse de una amigdalectomía y adenoidectomía, en 2022, Kristal Cid reportó que Alessia, su hija mayor, presentaba problemas de respiración e inflamación en los ganglios, lo que provocaba que sus oídos estuvieran casi completamente tapados.

Video ¿Por qué la nieta de Arturo Peniche tuvo que ser operada? Mamá de Alessia explicó lo que le pasó


Aquella ocasión, Alessia únicamente fue diagnosticada con adenoidectomía, por lo que el 29 de junio de 2022 entró a cirugía.

PUBLICIDAD

“Desde que hicimos una tomografía, vieron que Alessia tenía los adenoides crecidos y los oídos casi completamente tapados… y entonces entendí todo; esos terribles mocos que jamás se iban, y esos antibióticos que se volvieron parte de su vida tenían una razón de ser!!”, subrayó la presentadora.

Relacionados:
Arturo PenicheHijos de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
Tomy Zombie
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD