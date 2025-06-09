Tiroteo sorprende a Brandon Peniche: su esposa embarazada sufre accidente al intentar refugiarse

Video Brandon Peniche se convertirá en papá por tercera vez: así han crecido sus hijos

Brandon Peniche y su esposa Kristal Cid vivieron momentos de terror cuando se desató un tiroteo en Times Square la noche del 8 de junio.

La presentadora reveló a través de sus historias de Instagram que se encontraban en medio de una sesión de fotos cuando comenzaron los balazos y la gente comenzó a correr.

“Estábamos muy felices. Estábamos haciendo shooting aquí en Times Square, literal estamos en una tienda, y empezaron unos tiroteos. No les puedo explicar”, contó.

La esposa de Brandon Peniche compartió que al intentar ponerse a salvo de los disparos sufrió un accidente, que no pasó a mayores.

“Corrimos. Aquí estamos en una tienda de refugiados en la salida de emergencia por cualquier cosa. Estoy temblando. Literal, me caí (…) ay no, corrí por mi vida”, agregó.

Al igual que su esposa, Brandon Peniche también documentó lo sucedido en su “primer día” en Nueva York en Instagram,

“Estábamos en Times Square y la gente empezó a correr. No sé qué pasó, pero se escuchó como un arma y nos encerramos en una tienda. Literalmente me sentí como cuando en las películas vas corriendo por el apocalipsis”, dijo.

Vivieron momentos de angustia en Times Square. Imagen Brandon Peniche Instagram / Kristal Cid Instagram

Esposa de Brandon Peniche denuncia amenazas: "Hablé al 911"

Más tarde, tanto Brandon Peniche como Kristal Cid reaparecieron en redes, asegurando que se encontraban bien y que todo había sido un susto. Sin embargo, compartieron que antes del tiroteo tuvieron que llamar al 911 porque una botarga estaba atacándolos.

“Fueron demasiadas emociones en un solo día (…) Hubo de todo. Primero se pelean dos chavas, policía corriendo, se agarraron a golpes. Después un Mickey Mouse me dijo todas las maldiciones del mundo porque no me quise tomar una foto con él. Nos empezó a seguir, nos amenazaba y nos seguía (…) Literal, hablé al 911”, narró, detallando que aunque su incidente con la botarga pudo solucionarse, los momentos de terror vinieron cuando sucedió el tiroteo.

“Brandon me jaló para correr, me caí en medio de la calle, nos metimos a una tienda para buscar la salida de emergencia, fue súper angustiante, temí por mi vida (…) Hoy fueron demasiadas cosas, demasiadas emociones, demasiado todo, pero bueno, ya, mañana será otro día”, sentenció señalando que, de todas las veces que había visitado Times Square, “nunca” le había sucedido algo así.

La pareja se encontraba en una sesión de fotos cuando ocurrió el tiroteo. Imagen Brandon Peniche Instagram / Kristal Cid Instagram



El incidente en Times Square sucede casi dos semanas después de que Brandon Peniche y Kristal Cid anunciaran que están a la espera de su tercer bebé, del que todavía no revelan si se trata de un niño o una niña.