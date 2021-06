Brad Pitt podría tener nuevo romance tras su tormentosa separación de Angelina Jolie

El galán de Hollywood fue aparentemente visto intercambiando números de teléfono con la actriz y cantante Andra Day durante la entrega de premios Oscar a fines de abril, de acuerdo con The Mirror.

Andra fue una de las nominadas a los Oscar como mejor actriz por su papel en la cinta autobiográfica sobre la cantante Billie Holiday, ‘The United States Vs. Billie Holiday’. Brad, entre tanto, fue uno de los presentadores de la ceremonia realizada el 25 de abril.

Brad Pitt, de 57 años, está divorciándose de Angelina Jolie, de 45 años, desde hace unos cinco años . A fines del mes pasado, Pitt logró la custodia compartida de los cinco hijos menores que tiene con la actriz de películas taquilleras como ‘Salt’ y ‘Tomb Raider’. Maddox, el hijo mayor de la expareja de Hollywood, no fue parte del caso porque tiene 19 años.

El divorcio de la expareja que fue conocida como Brangelina es uno de los más largos de Hollywood. Aunque el proceso todavía no ha terminado, un juez falló en abril de 2019 que ambos eran de nuevo legalmente solteros.

Andra, de San Diego, California, saltó a la fama tras lanzar su primer album, ‘Cheers to Fall’, en 2015 . Un año después, ella fue nominada a los Grammy por esa grabación, incluyendo su sencillo ‘Rise Up’.

“Andra ha estado en el radar de Brad durante bastante tiempo”, según The Mirror.

Brad Pitt y Andra Day participaron en el programa especial ‘United We Sing: A Grammy Tribute to the Unsung Heroes’, transmitido en junio.