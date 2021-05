Tom Cruise devuelve los 3 Golden Globes que ganó en protesta por la falta de diversidad en la organización

La novedad sobre la medida tomada por el actor de Hollywood, reportada primero por Deadline.com, ocurrió el mismo día que NBC anunció que no transmitirá la ceremonia de entrega de premios el próximo año.

El célebre actor de éxitos taquilleros como ‘Top Gun’ y ‘Mission Impossible’ devolvió los Golden Globes que ganó por ‘Born on the Fourth of July’, de 1990, por mejor actor de drama; ‘Jerry Maguire’, de 1997, por mejor actor de comedia o musical; y ‘Magnolia’, de 2000, por mejor actor de reparto, reportó Variety.