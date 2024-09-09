Sofía Castro utilizó cuatro pares de zapatos de lujo para su boda, ¡gastó más de 6 mil dólares!

Video Sofía Castro se casa y así fue el 'pachangón' de su boda lleno de famosos: video

Sofía Castro contrajo matrimonio civil con Pablo Bernot la tarde de este sábado 7 de septiembre en una residencia en la Ciudad de México.

Ante la presencia de sus papás, Angélica Rivera y José Alberto ‘El Güero’ Castro, la actriz de 27 años se dio el ‘Sí, acepto’ con el empresario, de 33.

Para el importante día, la estrella de telenovelas portó un vestido recto con adornos de flores a la altura de la cadera, del que no ha revelado el diseñador.

Sofía Castro presumió sus lujosos zapatos de novia

Aunque Sofía Castro todavía no da a conocer todos los detalles de su enlace nupcial con Pablo Bernot, antes de que se realizara compartió una fotografía de los zapatos que utilizaría.

En la imagen, se alcanza a apreciar que tenía preparados tres pares de zapatillas y uno de calzado deportivo moderno.

Sofía Castro mostró antes de la ceremonia los zapatos que utilizaría. Imagen Sofía Castro/Instagram

Los primeros son de la firma Aquazzura, fundada por el colombiano Edgardo Osorio, nombrados ‘Slow kisses sandal plateau 130’.

En el sitio web oficial están a la venta por 1,295 dólares y se especifica que están confeccionadas en gasa blanca y grogrén.

Sofía Castro utilizó unas zapatillas Aquazzura. Imagen Aquazzura

Su segunda selección fueron unos Manolo Blahnik, aparentemente los ‘Hangisi bridal 90’, cuyo valor es de 1,225 dólares en el portal de la marca.

Además de su punta de almendra, estos stiletto tienen una hebilla de cristal cuadrada y el tacón de aguja, de 3.5 pulgadas, de acuerdo con la descripción.

Sofía Castro usó unos stiletto Manolo Blahnik. Imagen Manolo Blahnik

La tercera elección son los ‘Sacaria platform 120’ de Jimmy Choo, que tienen un costo de 2,050 dólares en su página de Internet.

Estas piezas contienen adornos de perlas por todas partes que “evocan una elegancia atemporal”, correa de tobillo y su punta es abierta.

Sofía Castro optó por unas plataforma Jimmy Choo. Imagen Jimmy Choo

Por último, la opción más cómoda, que Castro utilizó para la fiesta, presuntamente son unos ‘Degravieira strass sneakers’ de Christian Louboutin, valuados originalmente en 1,541 dólares.

Según la ‘website’, pertenecen a la colección ‘Wedding Capsule’ y en la parte frontal tienen colocados diamantes de imitación en degradado.