Sofía Castro utilizó cuatro pares de zapatos de lujo para su boda, ¡gastó más de 6 mil dólares!
La hija de Angélica Rivera demostró en el importante día que es amante de la moda. Ella tuvo entre sus opciones de calzado unas zapatillas Manolo Blahnik y otras Jimmy Choo.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Sofía Castro contrajo matrimonio civil con Pablo Bernot la tarde de este sábado 7 de septiembre en una residencia en la Ciudad de México.
Ante la presencia de sus papás, Angélica Rivera y José Alberto ‘El Güero’ Castro, la actriz de 27 años se dio el ‘Sí, acepto’ con el empresario, de 33.
Para el importante día, la estrella de telenovelas portó un vestido recto con adornos de flores a la altura de la cadera, del que no ha revelado el diseñador.
Sofía Castro presumió sus lujosos zapatos de novia
Aunque Sofía Castro todavía no da a conocer todos los detalles de su enlace nupcial con Pablo Bernot, antes de que se realizara compartió una fotografía de los zapatos que utilizaría.
En la imagen, se alcanza a apreciar que tenía preparados tres pares de zapatillas y uno de calzado deportivo moderno.
Los primeros son de la firma Aquazzura, fundada por el colombiano Edgardo Osorio, nombrados ‘Slow kisses sandal plateau 130’.
En el sitio web oficial están a la venta por 1,295 dólares y se especifica que están confeccionadas en gasa blanca y grogrén.
Su segunda selección fueron unos Manolo Blahnik, aparentemente los ‘Hangisi bridal 90’, cuyo valor es de 1,225 dólares en el portal de la marca.
Además de su punta de almendra, estos stiletto tienen una hebilla de cristal cuadrada y el tacón de aguja, de 3.5 pulgadas, de acuerdo con la descripción.
La tercera elección son los ‘Sacaria platform 120’ de Jimmy Choo, que tienen un costo de 2,050 dólares en su página de Internet.
Estas piezas contienen adornos de perlas por todas partes que “evocan una elegancia atemporal”, correa de tobillo y su punta es abierta.
Por último, la opción más cómoda, que Castro utilizó para la fiesta, presuntamente son unos ‘Degravieira strass sneakers’ de Christian Louboutin, valuados originalmente en 1,541 dólares.
Según la ‘website’, pertenecen a la colección ‘Wedding Capsule’ y en la parte frontal tienen colocados diamantes de imitación en degradado.