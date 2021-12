Kalimba sufrió racismo desde niño: contó los insultos que le decían para herirlo

Existen muchos famosos, principalmente estadounidenses, que han alzado la voz y expresado sus vivencias con el racismo.

No obstante, hay un gran número de famosos latinos que también han sido víctimas de este tipo de discriminación; tal y como le pasó a Kalimba, quien nació en la Ciudad de México en 1982 y desde pequeño vivió el racismo en territorio mexicano.

Kalimba explicó cómo fue su experiencia con el racismo desde niño



El racismo es algo que ha estado latente en la vida de Kalimba desde su infancia. “Escuchamos ene mil veces ‘pinche negro’, desde chiquitos”, expresó durante una charla en el podcast ‘Creativo y cosas’.

El ex integrante de OV7 recordó que muchos de los insultos racistas que recibió de niño los vivió cuando estaba con sus primos que, al igual que él, tienen ascendencia afroamericana.

Kalimba contó que casi todos sus primos fueron atletas de niños, así que cuando se reunían, la actividad que compartían juntos era ir a unas canchas cerca de la casa de un tío y jugar fútbol, básquetbol y fútbol americano.

Al tener una formación en estos deportes, Kalimba y sus primos “dominaban” los partidos.

Desafortunadamente, las personas con las que jugaban no les gustaba que un grupo de chicos afroamericanos les ganaran, así que, de acuerdo con el cantante, la forma de molestarlos era juzgarlos por su color de piel.

"La manera en que ellos podían herirnos, y lo digo entre comillas, era insultarnos por nuestra raza"



Su color de piel también provocó que intentaran insultarlo diciéndole "esclavo". No obstante, a pesar de que se lo dijeron en múltiples ocasiones, Kalimba realmente nunca se sintió ofendido.

"Jamás me ofendió. Primero era que yo veo a los blancos y a todas las razas con mucho amor, porque tengo muchas razas en mi familia. Y segundo, si en Estados Unidos me dices ‘esclavo’, lo primero es que creo que estás viviendo hace 100 años. Yo ya no nací esclavo, yo ya no soy esclavo"

El cantante dejó en claro que las personas que discriminan a los afroamericanos diciéndoles “esclavos” realmente sólo muestran su ignorancia.

"Si tú, a alguien le dices ‘eres esclavo’, habla de que tú eres un ignorante que opinas que mi color automáticamente está diseñado para una acción", explicó.

Agregó que ser un esclavo no te demerita como individuo, ya que más bien es una situación que tuvieron que enfrentar las personas pero que eso no las define. "Nadie nace esclavo, puedes nacer bajo esclavitud", comentó.

Kalimba contó cómo lidió con el racismo desde niño



El intérprete de 'Tocando fondo' explicó que los insultos basados en su raza y color de piel eran constantes. No obstante, gracias a que sus papás y tíos les inculcaron a él y a sus primos sentirse orgullosos de quiénes son, pudieron sobrellevar de la mejor manera los ataques racistas.

"Nuestros padres, todos, nos enseñaron lo orgulloso y lo lindo que es nuestro color, nuestra raza, nuestro todo, sin tampoco demeritar otra"

Kalimba explicó que un rasgo distintivo de su familia es que la mayoría de los papás de él y sus primos son afroamericanos que se casaron con mujeres mexicanas, latinas y blancas.

Esto provocó que desde pequeños tuvieran un acercamiento con diferentes orígenes, así como una mayor consciencia sobre la diversidad de razas, lo cual, a su vez, permitió que pudieran evitar sentirse mal cuando los ofendían por su color de piel.

"Llegabas a un lugar y te decían 'pinche negro' y era como 'pues sí, soy negro, y tú eres blanco, y ¿qué pasa?"