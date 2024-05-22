Ben Affleck

Ben Affleck pensaría que a JLo “le cuesta sentirse satisfecha”: sería un problema en su matrimonio

El actor presuntamente se sinceró sobre su actual compleja situación con la cantante, a menos de dos años de haberse casado. Previamente se ha informado que él ya no vive bajo el mismo techo que su esposa.

Por:
Univision
Video ¿JLo y Ben Affleck “a punto de divorciarse”? Las recientes señales de lo que estaría pasando

Aunque Ben Affleck y Jennifer López se han mantenido herméticos ante los rumores de que atraviesan una fuerte crisis en su relación, información en torno a eso sigue surgiendo.

De acuerdo con una fuente de Page Six, por ejemplo, el actor habría recuperado la sensatez acerca de su matrimonio con la cantante y estaría consciente de que se dirigen a la separación.

“Si hubiera una manera de divorciarse por motivos de locura temporal, lo haría”, aseveró el informante al respecto.

“Él siente que los últimos dos años fueron sólo un sueño febril, y ahora ha recobrado el sentido y comprende que simplemente no hay manera de que esto vaya a funcionar”, agregó.

Según People, ‘Bennifer’, como se le conoce al dúo, tendrían desacuerdos pues “lidian con sus diferentes personalidades y diversos puntos de vista sobre qué compartir de sus vidas personales”.

Ben Affleck creería que a JLo “le cuesta sentirse satisfecha”

Este martes 21 de mayo, ET reveló que aparentemente la estrella de ‘Armageddon’ ha señalado “uno de los conflictos” que él y Jennifer López tienen en su romance.

“Ben Affleck piensa que a ‘Jen’ le cuesta sentirse satisfecha”, afirmó un ‘insider’. “Él es una de las únicas personas que se siente lo suficientemente cómodo para ser honesto y real con ella”.

“Eso es parte de por qué ella lo ama, pero igualmente de la razón por la que está enfadada con él”, expuso, refiriéndose a la cantante.

Además, aseguró: “JLo trata de fingir como si no le importara lo que el público piensa de ella, pero ama tanto a sus admiradores que sus comentarios sí la impactan”.

Si bien, la situación entre la pareja no sería la ideal en este momento, el allegado no considera que se trate de algo en verdad alarmante.

“Ben y ‘Jen’ están pasando por problemas normales y nada escandaloso está ocurriendo”, sentenció tajantemente.

Ben Affleck y JLo están muy alejados

El 15 de mayo, In Touch dio a conocer que supuestamente Ben Affleck dejó la mansión familiar en la que residía con Jennifer López.

Más allá de ello, actualmente ‘La Diva del Bronx’ y el galán de Hollywood están distanciados físicamente: ella en la Ciudad de México y él en Los Ángeles, California.

La noche de ayer, mientras su esposa promocionaba en tierra azteca su nueva cinta ‘Atlas’ con decenas de fanáticos, el también productor de cine estuvo cenando solo en el restaurante local Giorgio Baldi.

JLo en México y Ben Affleck en Los Ángeles el mismo día.
Imagen Getty Images y The Grosby Group


Presuntamente, Affleck ha estado recibiendo consejos de su ex, Jennifer Garner, quien alienta para que “trabaje” en su unión conyugal con López.

