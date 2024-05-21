Jennifer Lopez

JLo deslumbra en el estreno de su película ‘Atlas’: ¿estuvo acompañada de Ben Affleck?

La actriz asistió al evento por el próximo lanzamiento de su nueva cinta, esto en medio de los rumores de que está “a punto de divorciarse” del actor. Aparentemente, ella sí estaba usando su anillo de casada.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video ¿JLo y Ben Affleck “a punto de divorciarse”? Las recientes señales de lo que estaría pasando

Jennifer López robó cámarala con su look la tarde de este 20 de mayo durante el estreno de su nueva película, ‘Atlas’, en Los Ángeles, California.

La actriz se presentó al evento en medio de las especulaciones sobre que estaría atravesando una grave crisis matrimonial con Ben Affleck.

Jennifer López desfiló sin Ben Affleck en el estreno de ‘Atlas’

En un día tan especial, Jennifer López no contó con la compañía de su esposo Ben Affleck, por lo que caminó sola en la alfombra gris del lanzamiento de ‘Atlas’.

JLo en la premier de su película 'Atlas'.
JLo en la premier de su película 'Atlas'.
Imagen Kevin Winter/Getty Images

Ella llegó al The Egyptian Theatre Hollywood usando un diseño de Greta Constantine: ‘top’ blanco y falda negra abultada en la parte baja.

Complementó su ‘look’ con el collar ‘Ilena’, que contiene esmeraldas de 165 quilates de talla especial, y aretes a juego de Manish Malhotra High Jewellery.

La intérprete de éxitos como ‘Waiting for tonight’ llevó el cabello recogido y un maquillaje al ‘natural’ que hacía destacar sus ojos.

JLo lució elegante durante el estreno de 'Atlas'.
JLo lució elegante durante el estreno de 'Atlas'.
Imagen Getty Images


Si bien, la cantante no arribó con el actor, sí portaba en el dedo anular izquierdo una sortija. People afirma que se trata de “su anillo de bodas”.

De acuerdo con el sitio web, el también director de cine no asistió a la premier “porque ahora se encuentra filmando ‘The Accountant 2’”.

JLo aún usa su anillo de bodas, de acuerdo con People.
JLo aún usa su anillo de bodas, de acuerdo con People.
Imagen Getty Images

¿JLo en “un gran momento”?

A lo largo de esta semana, Jennifer López se ha mantenido hermética en cuanto a su verdadera situación con Ben Affleck.

Ayer, en entrevista con Entertainment Tonight, ella fue cuestionada acerca de “algo en lo que siempre puede confiar”, a lo que respondió: “¡Oh, Dios, (mi) familia!”.

Cuando le preguntaron por sus actividades futuras cercanas, ella aseguró: “Tengo una gira en el verano y un par de cintas se lanzarán el año que viene, así que estoy emocionada”.

“Es simplemente un gran momento”, sentenció, refiriéndose a lo ocupada que está su agenda profesional actualmente.

JLo y Ben Affleck estarían cerca de separarse

El pasado 15 de mayo, In Touch reveló que, según una fuente, ‘Bennifer’, como se le conoce al dúo, estarían “a punto de divorciarse”.

Además, detalló que presuntamente Ben Affleck ya se mudó de la mansión en Beverly Hills que compartía con Jennifer López.

Por su parte, Page Six dio a conocer, citando a un informante, que él “siente que los últimos dos años fueron sólo un sueño febril”.

“Ahora ha recobrado el sentido y comprende que simplemente no hay manera de que esto vaya a funcionar”, indicó la persona.

Relacionados:
Jennifer LopezBen AffleckParejas de famososPolémicas de famososCelebridades

