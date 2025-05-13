Belinda y Nodal: nueva supuesta razón de su ruptura surge, ¿de dónde sale el rumor?

Belinda y Nodal anunciaron el final de su relación en febrero de 2022 y, aunque nunca revelaron las causas de su ruptura, recientemente un presentador habló de una nueva supuesta causa que originó el truene.

De acuerdo con información del reportero Gabriel Cuevas, quien afirmó que la obtuvo de una "buena fuente", aunque no especificó algún nombre, Christian habría golpeado a uno de los perros de la cantante, lo que habría hecho que ella dudara de su noviazgo.

"Resulta que en el momento que Belinda empieza a tener problemas con Nodal se da porque Nodal aparentemente golpeó a un perrito de Belinda y ese fue uno de los momentos que a Belinda entendió que no tenía que estar ahí", explicó en el programa 'Formula Espectacular' transmitido el 10 de mayo.

Según el reportero, en un canal de difusión de la española (de la cual no mostró pruebas) se habría compartido una foto del perrito y puesto "no al maltrato a los caninos". Sin embargo, la periodista Flor Rubio cuestionó la veracidad de la información y pidió pruebas.

Los 'Belifans' no tardaron en reaccionar en redes y, a través de la cuenta La Camaleona, donde etiquetaron a Flor Rubio, mostraron la supuesta frase de Arthur Schopenhauer que Belinda habría publicado, sin especificar la fecha.

"El cariño por los animales está tan estrechamente unido a la bondad del carácter, que puede afirmarse que todo aquel que es cruel con los animales, no puede ser hombre bueno".

De acuerdo con información de la cuenta de Instagram La Camaleona, el presunto golpe de Nodal al perrito se habría dado el "viernes negro" durante una transmisión en Twitch, plataforma de 'streaming' que los cantantes solían usar durante su relación.

La supuesta prueba en la que Belinda se refiere al maltrato animal. Imagen La Camaleona/Instagram

Las especulaciones de la ruptura entre Belinda y Nodal

Aunque ninguno de los dos confirmó las causas cuando dieron a conocer la ruptura en febrero de 2022, al poco tiempo comenzó una ola de especulaciones.

Una de las teorías que circularon se refiere a que Belinda le habría pedido un préstamo millonario a Nodal para pagar deudas con el fisco mexicano, lo que presuntamente habría generado tensiones entre ellos, especialmente cuando él publicó algunas indirectas en redes sociales sobre personas que "solo lo usaban".

También, él publicó presuntas conversaciones con la cantante en donde ella le pedía dinero para el dentista.

Nodal también llegó a lanzar declaraciones contra los padres de Belinda, acusándolos de aprovecharse económicamente de su hija. Esto habría complicado aún más la relación, ya que involucraba a la familia directa de la cantante.