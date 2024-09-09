Christian Nodal

Nodal regresa a las telenovelas a tres años de su debut con Belinda

El esposo de Ángela Aguilar hizo su debut en los melodramas mexicanos cuando vivía un tórrido romance junto a Belinda en 2021.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video ¿Nodal le dio a Ángela Aguilar y a Belinda el mismo modelo de anillo de compromiso?: los detalles

Christian Nodal regresó a las telenovelas a tres años de su debut con Belinda. El cantante de regional mexicano reapareció en las pantallas de televisión haciendo alarde de su faceta como solista en el melodrama de la productora Carmen Armendáriz.

El esposo de Ángela Aguilar es el encargado de interpretar el tema principal de la telenovela El Precio de Amarte (telenovela que puedes ver en ViX), la cual es protagonizada por Scarlet Gruber, Marcus Ornellas y Alejandra Barros.

Así fue el regreso de Nodal a las telenovelas.
Imagen TelevisaUnivision

Nodal y su paso por las telenovelas

El debut de Christian Nodal en las telenovelas ocurrió en 2021, cuando presumía un tórrido romance con Belinda.

Si Nos Dejan, además de ser el tema principal del melodrama del mismo nombre protagonizado por Mayrín Villanueva y Marcus Ornellas, se convirtió en la primera colaboración entre los cantantes.

Aunque no existe un video oficial del tema, en el canal de YouTube de Nodal se encuenra un video lyric, el cual está ilustrado con fotografías del día en que se comprometieron en un restaurante de España.

'Si nos dejan' también se convirtió en un homenaje para el compositor mexicano José Alfredo Jiménez, quien es el autor de esta misma canción.

La canción fue lanzada en 2021.
Imagen Nodal / YouTube


Luego de esta exitosa participación, el cantante de regional mexicano regresó a los melodramas en 2023 interpretando el tema principal de Minas de Pasión, ‘Qué tal’.

Este 2024, El Precio de Amarte se convirtió en la tercera telenovela en la que Christian Nodal presta su voz para un tema central.

Relacionados:
Christian NodalBelindaTelenovelasFamosos