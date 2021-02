Belinda pensó que no podría seguir tras perder a su abuela, pero un proyecto le devolvió el ánimo

El pasado 10 de febrero Belinda sufrió la muerte de su abuela , quien perdió la vida a los 88 años en un hospital de Madrid, España. El fallecimiento de doña Juana Moreno provocó que la actriz sufriera "los momentos más duros y difíciles de su vida", tanto que decía no saber si podría superarlo.

El cambio en el tono de sus mensajes es grande, apenas hace unos días escribía en Instagram: "Siento el dolor más grande, acaba de fallecer la mujer de mi vida, mi inspiración, mi razón de ser, ¡mi todo! Siempre estarás en mi corazón y en mi mente, no sé cómo superar esto... No sé cómo superar esta tristeza, este vacío. El peor año de mi vida este 2021, ¡ojalá que se acabé! ¡Quiero que se acabe todo esto! No aguanto más".