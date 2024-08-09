Acusan a Belinda de no pagar la renta: supuesta deuda involucraría a Eric del Castillo

Video ¿Belinda le ‘hizo el feo’ a algo que tuvo Nodal en su poder? La verdad sobre estos videos virales

Belinda continúa en el ojo del huracán. Luego de que la periodista Anabel Hernández señalara que la cantante “ha sido amiga personal” de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, ahora la hermana de Kate del Castillo la acusa de no pagar la renta.

Verónica del Castillo expuso que la cantante estuvo viviendo al sur de la Ciudad de México, exactamente en el mismo fraccionamiento donde también vivía su papá, don Eric del Castillo.

“Vivió en la calle donde vivían mis papás… creo que se fue sin pagar rentas… fue en el Pedregal… y dos o tres personas me han dicho por fuera que no es una mujer como que cumpla en lo que queda y todo eso”, compartió con el programa Hoy en su emisión del 9 de agosto.

“Con todos los señores con los que ha estado involucrada como que sí les saca un poco de dinero”, agregó.

¿Por qué Eric del Castillo estaría involucrado en supuesta deuda de Belinda?

Por último, la también periodista explicó que si tiene conocimiento de este tema es porque en esta supuesta deuda de Belinda, sus padres, Eric del Castillo y Kate Trillo estuvieron involucrados. Incluso, aseveró que Maribel Guardia sería testigo de los supuestos adeudos de la intérprete de ‘Cactus’.

“Mis papás estaban involucrados en lo que tiene que ver la administración de la calle. Seguro Maribel Guardia también sabe porque ella vive en la misma calle”, sentenció Verónica.

Las supuestas deudas de Belinda

En 2023, Belinda fue señalada por Laura Bozzo de dejar una presunta deuda en una joyería en Perú por aproximadamente 60 mil dólares, de la que ella habría quedado como aval.

“Estoy preocupada por un problema que tengo (...) Belinda viajó a Perú hace algunos años para celebrar su cumpleaños y mi familia la atendió y todo. Yo la recomendé con una joyera amiga mía, que le vendió fortunas en joyas y desgraciadamente pues hay un saldo de 60 mil dólares y a mí me tienen loca como aval”, relató la presentadora en septiembre de ese año.

“No sé si ella lo sepa, pero sí me encantaría que se solucionara porque yo a ella la amo con toda mi alma y estoy segura que ella no tiene la menor idea de lo que está pasando”, puntualizó.