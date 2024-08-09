Belinda

Acusan a Belinda de no pagar la renta: supuesta deuda involucraría a Eric del Castillo

La periodista Verónica del Castillo señaló a la cantante por dejar una casa al sur de la Ciudad de México con supuestos adeudos, los cuales involucrarían a sus padres.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video ¿Belinda le ‘hizo el feo’ a algo que tuvo Nodal en su poder? La verdad sobre estos videos virales

Belinda continúa en el ojo del huracán. Luego de que la periodista Anabel Hernández señalara que la cantante “ha sido amiga personal” de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, ahora la hermana de Kate del Castillo la acusa de no pagar la renta.

Verónica del Castillo expuso que la cantante estuvo viviendo al sur de la Ciudad de México, exactamente en el mismo fraccionamiento donde también vivía su papá, don Eric del Castillo.

PUBLICIDAD

“Vivió en la calle donde vivían mis papás… creo que se fue sin pagar rentas… fue en el Pedregal… y dos o tres personas me han dicho por fuera que no es una mujer como que cumpla en lo que queda y todo eso”, compartió con el programa Hoy en su emisión del 9 de agosto.

“Con todos los señores con los que ha estado involucrada como que sí les saca un poco de dinero”, agregó.

Más sobre Belinda

Belinda pagó caro por canción a ex millonario: su obsesión la llevó sufrir revés monetario
2 mins

Belinda pagó caro por canción a ex millonario: su obsesión la llevó sufrir revés monetario

Univision Famosos
Belinda y Vadhir Derbez tienen inesperado reencuentro: ella le rompió el corazón hace años
2 mins

Belinda y Vadhir Derbez tienen inesperado reencuentro: ella le rompió el corazón hace años

Univision Famosos
‘Influencer’ lanza polémico comentario sobre Belinda: se disculpa y le ofrece miles de dólares
1 mins

‘Influencer’ lanza polémico comentario sobre Belinda: se disculpa y le ofrece miles de dólares

Univision Famosos
Belinda y su costoso vestuario de diseñador para 'Mentiras: La Serie': ¡vale miles de dólares!
2 mins

Belinda y su costoso vestuario de diseñador para 'Mentiras: La Serie': ¡vale miles de dólares!

Univision Famosos
Amigo de Ángela Aguilar se atreve a hacer el ‘trend’ de Belinda y le llueven críticas: así responde
0:55

Amigo de Ángela Aguilar se atreve a hacer el ‘trend’ de Belinda y le llueven críticas: así responde

Univision Famosos
Belinda reacciona a bochornoso momento en live por tocar las "bubis" de actor
2 mins

Belinda reacciona a bochornoso momento en live por tocar las "bubis" de actor

Univision Famosos
¿Belinda manda indirecta a exnovio que no es Nodal?: esto dice ‘Heterocromía’, su nueva canción
4 mins

¿Belinda manda indirecta a exnovio que no es Nodal?: esto dice ‘Heterocromía’, su nueva canción

Univision Famosos
¿Cazzu defiende a Ángela Aguilar y hace desaire a Belinda?: habla como nunca antes de ellas
2 mins

¿Cazzu defiende a Ángela Aguilar y hace desaire a Belinda?: habla como nunca antes de ellas

Univision Famosos
Prima de Ángela Aguilar 'chulea' a Belinda y la critican por "lo que tiene que hacer para sobresalir"
13 fotos

Prima de Ángela Aguilar 'chulea' a Belinda y la critican por "lo que tiene que hacer para sobresalir"

Univision Famosos
Belinda y Nodal: nueva supuesta razón de su ruptura surge, ¿de dónde sale el rumor?
2 mins

Belinda y Nodal: nueva supuesta razón de su ruptura surge, ¿de dónde sale el rumor?

Univision Famosos

¿Por qué Eric del Castillo estaría involucrado en supuesta deuda de Belinda?

Por último, la también periodista explicó que si tiene conocimiento de este tema es porque en esta supuesta deuda de Belinda, sus padres, Eric del Castillo y Kate Trillo estuvieron involucrados. Incluso, aseveró que Maribel Guardia sería testigo de los supuestos adeudos de la intérprete de ‘Cactus’.

“Mis papás estaban involucrados en lo que tiene que ver la administración de la calle. Seguro Maribel Guardia también sabe porque ella vive en la misma calle”, sentenció Verónica.

Las supuestas deudas de Belinda

En 2023, Belinda fue señalada por Laura Bozzo de dejar una presunta deuda en una joyería en Perú por aproximadamente 60 mil dólares, de la que ella habría quedado como aval.

“Estoy preocupada por un problema que tengo (...) Belinda viajó a Perú hace algunos años para celebrar su cumpleaños y mi familia la atendió y todo. Yo la recomendé con una joyera amiga mía, que le vendió fortunas en joyas y desgraciadamente pues hay un saldo de 60 mil dólares y a mí me tienen loca como aval”, relató la presentadora en septiembre de ese año.

PUBLICIDAD

“No sé si ella lo sepa, pero sí me encantaría que se solucionara porque yo a ella la amo con toda mi alma y estoy segura que ella no tiene la menor idea de lo que está pasando”, puntualizó.

Mientras que en 2021 fue señalada por un presunto adeudo al Servicio de Administración Tributaria de México por 350 mil dólares.

Relacionados:
BelindaKate del CastilloVerónica del CastilloFamososPolémicas de famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD