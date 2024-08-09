Belinda reacciona tras ser vinculada con el hijo de ‘El Chapo’: dicen que tuvieron cenas románticas

Video ¿Belinda tenía relación con hijo del 'Chapo'? Aclaran si tiene vínculo con Iván Archivaldo Guzmán

Belinda reaccionó a las afirmaciones de la periodista mexicana Anabel Hernández, quien indicó que ella habría sido cercana a Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Fue por medio de sus representantes que la cantante de 34 años descalificó lo asegurado por la también escritora, quien en el pasado ya ha relacionado a otras famosas con capos, entre ellas Ninel Conde.

PUBLICIDAD

Este 8 de agosto, la revista Quién dio a conocer que contactó a la oficina de relaciones públicas de la actriz que “dijeron ‘desconocer completamente esa información que no tiene veracidad’”.

¿Qué dijo Anabel Hernández de Belinda y el hijo de ‘El Chapo’?

En el episodio ‘¿Quiénes son Los Chapitos?’ de su podcast ‘Narcosistema’, Anabel Hernández aseveró que Belinda “ha sido amiga personal” de Iván Archivaldo, hijo de ‘El Chapo’.

“¿Quieren saber quién es esta joven mujer que ha pasado cenas a la luz de la luna en playas de Sinaloa con este narcotraficante, uno de los más buscados por el Gobierno de Estados Unidos?”, preguntó antes de revelar más.

La investigadora sustentó sus dichos en una conversación con Dámaso López Serrano, apodado ‘Mini Lic’, quien formaba parte del Cártel de Sinaloa y era cercano a la familia Guzmán.

“Con mucha cautela y tacto, ‘Mini Lic’ me dijo: ‘No estuve ahí, pero lo que Iván me decía (es que) con Belinda, él presumía’”, contó ella.

“‘¿Iván Salazar le decía a usted que estuvo con Belinda, la cantante?’”, explicó que le cuestionó al hombre, que, recordó, le respondió con un “‘sí’”.

Cuando Hernández le interrogó en qué circunstancias habría ocurrido eso, alegadamente López le detalló lo que el líder de la organización criminal le externó.

“‘No recuerdo el año, pero pues él lo presumía de que era su amiga y que tuvo que ver con ella, pero que al final terminó como amigos’”, difundió la comunicadora.

Belinda supuestamente se reunió con el hijo de ‘El Chapo’

Anabel Hernández asimismo compartió que otra persona a la que entrevistó, de quien no desveló su identidad, le brindó más pormenores del supuesto nexo entre Belinda e Iván Archivaldo.

PUBLICIDAD

Según esa fuente, la intérprete de ‘Cactus’ y ‘El Chapito’, como lo llaman, habrían tenido un encuentro en el año 2022.

La presunta reunión ocurrió “en una hermosa residencia en Altata, en la Bahía de Altata, un lugar que ahora está de moda en Sinaloa”.