Ángela Aguilar recibe reconocimiento a ‘Mujer del Año’ acompañada de Nodal tras polémica

Video Ángela Aguilar recibe el premio a 'Mujer del Año' y esto dijo al recibirlo: "No lo tomo a la ligera"

Acompañada de su esposo Christian Nodal, Ángela Aguilar fue reconocida por la revista mexicana Glamour como ‘Mujer del Año’ en la categoría 'Regional Music Award' la noche del 13 de noviembre.

La cantante reapareció en el interior del hotel Four Season, en la Ciudad de México, al lado del intérprete de ‘Botella tras botella’ luego de la polémica que se desató por su nombramiento.

Las fotografías, difundidas por Jacqueline Martínez ‘Chamonic’ en Instagram, mostraron a Ángela Aguilar luciendo un vestido en tono nude, mientras que a Christian Nodal de traje negro. Ambos se encontraban en la primera fila de uno de los salones del recinto.

Así apareció Ángela Aguilar en el evento 'Woman of the Year' de la revista mexicana Glamour. Imagen Chamonic / Instagram



De acuerdo con el reportero Edén Dorantes, la hija de Pepe Aguilar fue “la gran ausente en la alfombra” dorada de la publicación mexicana. La información habría sido confirmada por Glamour luego de que publicaran un video con todas las mujeres galardonadas en sus redes, haciendo evidente la ausencia de la intérprete de 21 años.

Ángela Aguilar fue la gran ausente en la alfombra dorada de 'Woman of the Year' 2024. Imagen Glamour / Instagram



Previo a esta publicación, el periodista Joel O’Farrili reportó en X que Ángela Aguilar se encontraba en el lugar, pero permanecía “en el backstage” acompañada de Christian Nodal. Sin embargo, dejó entrever que, posiblemente, no desfilaría por la alfombra dorada como el resto de mujeres galardonadas.

Ángela Aguilar recibe el reconocimiento 'Mujer del Año' 2024

Ángela Aguilar fue reconocida con el título ‘Mujer del Año 2024’ por sus logros artísticos. La revista Glamour explicó que el nombramiento de la intérprete de 'La Llorona' en la categoría ‘Regional Music Award’ se debía a su madurez artística, por sus nominaciones al Latin Grammy y por su destacada participación en la industria musical, principalmente en el género regional mexicano, el cual es un ambiente dominado por hombres del que, incluso, su esposo forma parte.

"Estoy muy agradecida de estar aquí esta noche. Estoy agradecida con Glamour por este increíble reconocimiento. Gracias Farah por tus consejos, por tus palabras de apoyo y por confiar en mí, en mi talento y en mi música", expresó tras recibir el galardón.

Ángela Aguilar posa con su reconocimiento. Imagen Kunno / Instagram



"Cuando yo nací, tuve la fortuna de crecer en una familia de cantantes. Una familia de música, pero el verdadero privilegio fue entrar a la música mexicana. Sentirme respaldada por un mariachi y los valores, las tradiciones y la cultura que lo acompañaba. Ese mismo honor no lo tomo a la ligera, por eso cada vez que me subo a un escenario trato de la mejor manera de representar a México, al país que me ha dado tanto y que amo con todo mi ser. El estar aquí, sentirme considerada no solamente es un privilegio sino también una responsabilidad", agregó.

La polémica tras su nombramiento

El 4 de noviembre, Ángela Aguilar fue nombrada 'Mujer del Año' por la revista mexicana Glamour junto a otras famosas como Dulce María, Mabel Cadena, Bu Cuarón, Macarena García, Galilea Montijo, St Vincent, el Conjunto Nacional de Gimnasia Rítmica y la Fundación Freedom.

La polémica contra la cantante se desató luego de que una persona subió a la plataforma Change.org una petición para que a la menor de la dinastía Aguilar le fuera retirado el nombramiento debido a su controversia con Cazzu, expareja y madre de la única hija de Christian Nodal, quien ahora es su esposo.