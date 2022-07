Belinda y Jared Leto son amigos desde hace años: ella reveló cómo es su relación

El pasado 30 de junio, Belinda usó sus redes sociales para presumir sus vacaciones por las costas de Italia. Un detalle que llamó la atención de sus seguidores fue que a su lado estuvo Jared Leto.

El actor de ‘La casa de Gucci’ se dejó ver con un sombrero de mariachi y hasta aprendió a decir la popular frase mexicana “eso mam…”.

Muchos fans y hasta medios de comunicación especularon sobre un posible romance entre ambos artistas, pero lo cierto es que tanto la protagonista de ‘Aventuras en el tiempo’ (telenovela que puedes ver gratis en ViX) como la estrella de Hollywood mantienen una amistad desde hace muchos años: esto es lo que sabemos.

Belinda y Jared Leto hicieron transmisiones en vivo en el 2020

Fue a finales de marzo y principios de abril del 2020, durante el confinamiento global por la pandemia del coronavirus, que ambos artistas revelaron su vínculo a través de un par de transmisiones de Instagram conjuntas.

En estas, conversaron de diferentes temas como el nivel de español del estadounidense, cómo vivían la cuarentena y hasta cantaron ‘Cielito Lindo’ juntos.

En aquel entonces, su amistad también causó gran intriga, por lo que el programa ‘Ventaneando’ habló con la protagonista de ‘Cómplices al rescate’ (telenovela que puedes ver sin costo en ViX) al respecto y ella aclaró:

“Desde hace muchos años (somos amigos), desde hace más de 8 años. Nos llevamos muy bien y pues siempre me está compartiendo lo que hace, yo también le comparto mis actividades (…) Es un gran amigo y lo quiero mucho y nos llevamos muy bien”.



Sin embargo, no especificó cómo se dio el primer contacto entre los dos.

La cantante también reveló que el intérprete de ‘Morbius’ se preocupó por su bienestar en las primeras etapas de la pandemia:

“Lo primero que me dijo fue ‘¿dónde estás?’, ‘¿qué estás haciendo?, quédate en tu casa’. Siempre me regaña, porque sabe que yo no me quedo siempre en mi casa todo el tiempo, entonces se asegura de que esté segura, que cuide a mi familia… conoce a mi papá, conoce a mi abuela. Y siempre me está mandando noticias de México y me dice que va a estar complicado en México en poquito tiempo”.

Jared Leto se deshizo en halagos hacia Belinda

Si bien ‘Beli’ es quien ha dado más detalles de su relación con Jared Leto, él también ha tenido la oportunidad de hablar al respecto.

En una entrevista con el youtuber El Escorpión Dorado, publicada el 29 de marzo pasado, el vocalista de 30 Seconds to Mars se refirió a la actriz de ‘Bienvenidos al Edén’ como:

“La cantante y actriz muy talentosa, sí (la conozco), ella es genial”.