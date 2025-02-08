Belinda

Belinda da sus primeras declaraciones tras ser hospitalizada: "No estoy bien"

La cantante reveló que fue sometida a una serie de estudios para tener un diagnóstico certero. Belinda informó que estaba internada con una fotografía desde el hospital.

Belinda informó la tarde del 7 de febrero que había sido hospitalizada de emergencia al mostrar con una fotografía en Instagram su brazo canalizado. Un día después, la cantante rompió el silencio y dio detalles de su estado.

La actriz de origen español señaló, en entrevista con el canal de YouTube POSTAmx, que su salud ha mermado debido al exceso de trabajo.

" No me encuentro bien de salud, he trabajado mucho sin parar desde hace ya un tiempo y pues mi cuerpo explotó obviamente de tantos viajes, tanto trabajo, no he parado, no he descansado, no me he tomado vacaciones".

Belinda reveló que no es la primera vez que tiene que ser internada recientemente: "El cuerpo reciente mucho el trabajo en exceso y ya van varias veces que, dos veces, tres veces que en muy poco tiempo he tenido que ir al hospital de urgencia porque no estoy bien".

¿Qué tiene Belinda?

Aunque la estrella de la música pop señaló que es el cansancio lo que la aqueja, fue sometida a una serie de estudios para tener un diagnóstico certero, pues aún no lo tienen.

"Ahorita apenas están checando y haciendo los estudios y toma un tiempo, entonces no puedo decirte exactamente ahorita la situación, pero estoy tranquila", sentenció con voz tenue en la entrevista.

La tarde del 7 de febrero en el programa 'De Primera Mano' dieron detalles de la hospitalización de la intérprete de 'Cactus'.

"Nos llegó información que fue internada en Colombia por agotamiento laboral, baja de presión. Le están poniendo suero para hidratarla y para lograr reponerla", informó la presentadora Erika González.

