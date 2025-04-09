Belinda reporta desaparición de ser querido y pide ayuda: “Estoy un poco triste”
La cantante solicitó ayuda para localizar a ‘Glen’, quien lleva días desaparecido. “Ayúdenme a encontrarlo”, escribió.
Belinda atraviesa por momentos complicados. La tarde de este miércoles 9 de abril la cantante reportó la desaparición de ser querido, que lleva días desaparecido.
A través de sus historias de Instagram, la cantante publicó un mensaje en el que solicitó el apoyo de sus seguidores para encontrar a ‘Glen’, su gato de aparente raza persa que llegó a su vida en 2022.
“No encontramos a Gle, mi gatito desde hace unos días, estoy un poco triste”, escribió al lado de un emoji que reflejaría su estado de ánimo.
Belinda no compartió mayores detalles sobre la desaparición de ‘Glen’ ni tampoco ventiló el lugar donde se habría perdido. Sin embargo, divulgó fotografías para que su localización fuera más sencilla.
“Se busca gatito. Cualquier información mandar mensaje por favor”, agregó. Mientras que en una última publicación anotó: “Ayúdenme a encontrarlo”.
Así presentó a ‘Glen’ en redes
A finales de noviembre de 2022, Belinda utilizó sus redes sociales para presentar a ‘Glen’, su primer gatito que acababa de adoptar como mascota.
Aquella ocasión, la intérprete de ‘La Cuadrada’ reveló que ‘Glen’ le haría compañía a ‘Cuatro’, el perrito de raza chihuahua que Christian Nodal le dio como regalo cuando todavía eran pareja.
Días antes de que reportara la desaparición de su gatito, Belinda había mostrado a ‘Glen’ conviviendo con ‘Flora’, la pequeña cabra que adoptó como mascota desde principios de abril.