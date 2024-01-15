Belinda publica foto de sus ojos, que se tatuó Nodal, mientras él y Cazzu viven gran momento

Video Belinda se vuelve 'Bélika' y habla de su ruptura con Nodal: "De qué sirvió tatuarte mis ojos pa' luego borrarlos"

Luego de borrar todo el contenido de su cuenta de Instagram desde el 8 de enero, Belinda regresó a las redes sociales la noche del domingo 14 de enero para compartir una fotografía de sus ojos.

Lo que ha llamado la atención es que el retrato que colocó como foto de perfil de todas sus redes sociales es el mismo que Christian Nodal se tatuó sobre su pecho en septiembre de 2020, cuando todavía eran novios.

Esta acción ha sido interpretada por algunos internautas y cuentas expertas en farándula como una supuesta indirecta hacia su exnovio, ya que en noviembre de 2023 Belinda advirtió que en su nuevo álbum abordaría, por primera vez, “temas muy personales” luego de la “catarsis” que logró hacer “a través de la música” tras su última ruptura amorosa.

Belinda cambió la foto de perfil de sus redes sociales previo al estreno de su nuevo álbum. Imagen Belinda / Instagram



“Todas las canciones tienen dedicatoria, ustedes cuando las escuchen, se van a dar cuenta para quién es cada canción”, aseguró hace un par de meses en el Cachanilla Fest.

Christian Nodal se tatuó los ojos de Belinda como un acto de amor

En septiembre de 2020, Belinda y Christian Nodal sellaron su amor con una sesión de tatuajes. Mientras ella se tatuó las iniciales del ahora novio de Cazzu, él plasmó sobre su pecho los ojos de la intérprete de 34 años.

Tras su ruptura, ella rellenó el corazón en el que se encontraban las iniciales de Christian Nodal y él sustituyó el rostro de su exnovia por unas enormes alas.

Así quedaron plasmados los ojos de Belinda sobre el pecho de Christian Nodal. Imagen Belinda / Instagram

Belinda anuncia nueva música “con dedicatoria”: un cactus podría ser el inicio

Luego de revelar que regresaría a la música con un nuevo álbum discográfico, Belinda comenzó a acompañar sus publicaciones con el emoji de un cactus, lo que hizo creer a algunos que su primer lanzamiento estaría dedicado a Christian Nodal, ya que esta planta desértica es la favorita del cantante e incluso, la más utilizada por él en el concepto de su ‘Forajido Tour’.

Estas especulaciones se han hecho todavía más fuertes luego de que Belinda Schüll publicara imágenes de su hija en el desierto haciendo énfasis en una cuenta regresiva que marca su final el 31 de enero, fecha en que la cantante daría a conocer su nuevo material.

