Bárbara Mori revela el detalle físico que la atormentó durante las grabaciones de ‘Rubí’

“No estarme criticando tanto, que si la celulitis o no la celulitis, por favor. Yo me acuerdo que cuando estábamos haciendo ‘Rubí’, tenía 25 años, tengo 45, ya tiene un rato, yo me preocupaba que mi celulitis y mi celulitis, y te juro tenía conflictos en mi mente con la celulitis”, contó.