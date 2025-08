Bárbara de Regil no se calla ante "insatisfechos" que preguntan si está enferma: “Está demasiado flaca”

Bárbara de Regil ha respondido de manera contundente a los usuarios en redes sociales que comentan sobre su físico y ponen en duda su estado de salud.

A través de una serie de historias en Instagram, la protagonista de 'Cabo' y 'Lalola' lamentó que, aunque en menor medida, todavía exista un porcentaje de personas que sigue comentando sobre cuerpos ajenos.

“Noventa por ciento de los comentarios son hermosos y les subo 10 por ciento de los que no. No porque me importe lo que otros opinen de mi cuerpo. Lo comparto porque quiero que veas cómo ninguna (berenjena) les acomoda. La gente insatisfecha siempre, siempre tiene algo qué decir”, dijo.

Bárbara de Regil responde a quienes critican su físico. Imagen Bárbara de Regil/Instagram



La actriz, de 36 años, compartió capturas de los comentarios en los que la cuestionan sobre su salud debido a que supuestamente “está demasiado flaca”.

Bárbara de Regil se dirigió a quienes, como ella, enfrentan críticas sobre su apariencia física, enfatizando que nadie tiene derecho a opinar sobre el cuerpo de otra persona.

En sus propias palabras: “Tú no deberías prestar atención a esos comentarios. Tú conoces tu propia valía. No importa si la opinión no proviene de alguien que te conoce y te aprecia de corazón. Quiero recordarte que todos hablan desde sus propias experiencias y creencias, y eso no tiene nada que ver contigo” .

Además, la también influencer fitness respondió de manera similar a aquellos usuarios que la criticaron:

“Imagínate que yo fuera por la vida diciéndole a la gente, como a Annita (una de las usuarias): ‘Oye, ya tienes mucha grasa, ¿por qué no reduces los carbohidratos?’. ¿Cómo me atrevería? No sé si esa es su mejor versión, si le cuesta o si se siente bonita. Cada persona tiene su propia historia” .

La actriz pagó a sus detractores con la misma moneda. Imagen Bárbara de Regil/Instagram



Por último, Bárbara de Regil invitó a sus seguidores a ser más empáticos e instó al respeto evitando hacer comentarios que no les gustarían que les hicieran.

“Si quieres que los demás te respeten, es importante que empieces respetando a los demás”, sentenció.