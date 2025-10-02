Bayron Sánchez B -King

B-King se reconcilió con su ex antes de morir: ella habla tras ser señalada como sospechosa

Marcela Reyes, reconocida DJ y empresaria colombiana, habló por primera vez ante un medio de comunicación tras ser señalada como sospechosa en la macabra muerte de B-King.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Ex de Bayron Sánchez “se pone a disposición de las autoridades” tras crimen del cantante colombiano

Bayron Sánchez, mejor conocido como B-King, se reconcilió con su ex antes de morir. Según contó Marcela Reyes, ella y el cantante colombiano lograron limar asperezas mucho antes de su viaje a México, país en el que fue asesinado y presuntamente torturado.

“Tuvimos tiempo de hablar, de perdonarnos, pero la gente no sabía eso”, declaró en ¡Siéntese Quien Pueda! este 1 de octubre.

La DJ y empresaria colombiana desmintió tajante que B-King la hubiera demandado en el pasado por presuntas amenazas de muerte. Sin embargo, aclaró que su conflicto legal era por un tema de “violencia intrafamiliar”.

“Bayron a m mí nunca me demandó por amenazas de muerte. Yo tengo una demanda con Bayron por violencia intrafamiliar. Nosotros ya no convivíamos… Yo soy la más interesada en que se sepa la verdad”, dijo.

“Yo busqué a su mamá, me le puse a disposición a doña Adriana (…) pedí ayuda al gobierno… siempre me puse en esos zapatos de la mamá porque sabía la relación que ellos dos tenían. Ella también sabe cómo amé a su hijo, cómo intenté salvar mi hogar, como nos amamos”, agregó.

Ex de B-King recibió amenazas de muerte

Marcela Reyes reveló que tras darse a conocer la desaparición de Bayron Sánchez y luego reportarse su macabra muerte, comenzó a recibir amenazas de muerte que alcanzaron a su hijo, quien ahora no puede ni acudir al colegio.

“Después de lo sucedido me llegó un mensaje (…) cuando entro, me empiezan a escribir ‘asesina’, ‘regrésalo’, ‘devuélvelo’… alguien muy cercano, yo creo saber quién tiene ese teléfono, pero me encantaría que su familia, su mamá, su hermana, que sé que la están pasando muy mal, se pusieran a mirar quién tiene ese teléfono porque tengo amenazas de que me van a quitar a mi niño, que Valentino no puede ir al colegio, que me lo van a quitar yendo para el colegio”, precisó.

Por último, la expareja de B-King hizo un llamado a los medios de comunicación a verificar la información, ya que varios la colocaron como "sospechosa" en la muerte del cantante.

“Una cosa es opinar, otra es acusar y señalar sin pruebas. Tengo 40 personas demandadas entre influencers y medios de comunicación… Nosotros no podemos acabar con la vida de una persona porque se nos antojó. Hoy mi hijo está aquí, sin colegio, porque no puede ir… Cuando mi hizo crezca y mire Internet y aparezca que soy una asesina, ¿ese daño quién lo repara?”, sentenció.

Relacionados:
Bayron Sánchez B -KingDJ Regio ClownMuertesFamosos

