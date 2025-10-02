B-King se reconcilió con su ex antes de morir: ella habla tras ser señalada como sospechosa

Video Ex de Bayron Sánchez “se pone a disposición de las autoridades” tras crimen del cantante colombiano

Bayron Sánchez, mejor conocido como B-King, se reconcilió con su ex antes de morir. Según contó Marcela Reyes, ella y el cantante colombiano lograron limar asperezas mucho antes de su viaje a México, país en el que fue asesinado y presuntamente torturado.

“Tuvimos tiempo de hablar, de perdonarnos, pero la gente no sabía eso”, declaró en ¡Siéntese Quien Pueda! este 1 de octubre.

La DJ y empresaria colombiana desmintió tajante que B-King la hubiera demandado en el pasado por presuntas amenazas de muerte. Sin embargo, aclaró que su conflicto legal era por un tema de “violencia intrafamiliar”.

“Bayron a m mí nunca me demandó por amenazas de muerte. Yo tengo una demanda con Bayron por violencia intrafamiliar. Nosotros ya no convivíamos… Yo soy la más interesada en que se sepa la verdad”, dijo.

“Yo busqué a su mamá, me le puse a disposición a doña Adriana (…) pedí ayuda al gobierno… siempre me puse en esos zapatos de la mamá porque sabía la relación que ellos dos tenían. Ella también sabe cómo amé a su hijo, cómo intenté salvar mi hogar, como nos amamos”, agregó.

Ex de B-King recibió amenazas de muerte

Marcela Reyes reveló que tras darse a conocer la desaparición de Bayron Sánchez y luego reportarse su macabra muerte, comenzó a recibir amenazas de muerte que alcanzaron a su hijo, quien ahora no puede ni acudir al colegio.

“Después de lo sucedido me llegó un mensaje (…) cuando entro, me empiezan a escribir ‘asesina’, ‘regrésalo’, ‘devuélvelo’… alguien muy cercano, yo creo saber quién tiene ese teléfono, pero me encantaría que su familia, su mamá, su hermana, que sé que la están pasando muy mal, se pusieran a mirar quién tiene ese teléfono porque tengo amenazas de que me van a quitar a mi niño, que Valentino no puede ir al colegio, que me lo van a quitar yendo para el colegio”, precisó.

Por último, la expareja de B-King hizo un llamado a los medios de comunicación a verificar la información, ya que varios la colocaron como "sospechosa" en la muerte del cantante.

