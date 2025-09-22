Bayron Sánchez y DJ Regio Clown asesinados: lo que se sabe de su macabra muerte

Bayron Sánchez y Jorge Luis Herrera, mejor conocidos como B-King y DJ Regio Clown, fueron asesinados en México.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, los artistas colombianos fueron localizados sin vida en Cocotitlán, Estado de México.

El hallazgo de sus cuerpos ocurrió el 17 de septiembre, un día después de reportarse su desaparición. Sin embargo, fueron identificados hasta este lunes 22 de septiembre por los familiares de Bayron Sánchez.

“Personal de servicios periciales de la FGJEM realizó la confronta de los perfiles de los desaparecidos y encontró coincidencias con dos personas fallecidas que fueron localizadas el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán. Ante estos hechos, la FGJEM conduce una investigación por homicidio”, señala la Fiscalía del Estado de México en un comunicado.

"Los familiares de Bayron Sánchez Salazar lo reconocieron durante una diligencia realizada en la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla de la FGJEM, en San Pedro Barrientos", agrega.

Lo que se sabe de la macabra muerte de los colombianos

Este lunes 22 de septiembre, el periodista Antonio Nieto reportó en el noticiero de Ana Francisca Vega las extrañas circunstancias en las que habrían sido localizados los cuerpos de Bayron Sánchez y Jorge Luis Herrera.

“Los cuerpos tenían signos de haber sido torturados. Fueron desmembrados y les dejaron una cartulina presuntamente firmada por el cártel de la familia Michoacana”, señaló.

“En el municipio de Cocotitlán, a la altura de la carretera México-Cuautla, en un descampado, ahí fueron localizados estos restos humanos y el mensaje, a grosso modo dice que eran distribuidores de estupefacientes, aunque esto está siendo investigado por las autoridades de la Fiscalía del Estado de México”, agregó.

¿Qué decía el presunto mensaje?

En su cuenta de X, el periodista Antonio Nieto detalló que los cuerpos de B-King y DJ Regio Clown fueron reconocidos por sus tatuajes y junto a sus restos, una cartulina firmada con las siglas “FM”, siglas atribuidas al grupo criminal.

“Llegó la FM, esto va para todos los chapulines, encargados y vendedores, vamos por todo”.

Bayron Sánchez y DJ Regio Clown se encontraban en México por motivos profesionales. El 16 de septiembre fueron vistos por última vez en un gimnasio de la colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México, alrededor de las 4:00 p.m. (hora local).