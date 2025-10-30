Arrestan a presunto responsable de los asesinatos de B-King y DJ Regio Clown

Video Mánager del fallecido B-King deja México por “miedo”: tenía una cita con el cantante y “nunca llegó”

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México arrestaron a Christopher, alias ‘El Comandante’, presunto culpable intelectual de los asesinatos de los artistas colombianos B-King y DJ Regio Clown, indica N+.

El Universal puntualiza que el hombre habría planeado y cometido la ejecución de Bayron Sánchez y Jorge Luis Herrera, nombres reales de los músicos.

Además, la dependencia informó que el deceso “fue consecuencia de hemorragia externa producida por lesiones cortantes y punzantes”.

Más detenidos por los asesinatos de B-King y DJ Regio Clown

En un comunicado, según N+, las autoridades dieron a conocer que hay 16 personas detenidas por los homicidios de B-King y DJ Regio Clown.

“Los actos de investigación realizados hasta este momento, vinculan la muerte de ambos sujetos con un entorno delictivo de distribución y comercialización de narcóticos, en particular los conocidos como ‘2-CB (Tusi)’ y ‘Coco Channel’”, expusieron.

Puntualizaron que las indagaciones “permiten relacionar esta actividad con otros delitos como extorsión ‘gota a gota’, privación de la libertad y secuestro”.

A los sujetos, 10 de origen extranjero, los aprehendieron por su presunta intervención, ya sea como autores o partícipes en uno o varios ilícitos.

Nuevos hallazgos sobre los asesinatos de B-King y DJ Regio Clown

Fue el pasado 22 de septiembre cuando se confirmó que los cuerpos encontrados en el municipio de Cocotitlán, en el Estado de México, pertenecían a B-King y DJ Regio Clown.

Ambos llevaban desaparecidos desde el martes 16, luego de que abordaran un vehículo tras salir del gimnasio, ubicado en la zona de Polanco, en la Ciudad de México.

Ahora, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México destacó que cuenta con indicios suficientes “que acreditan en grado de probabilidad” que ellos no fueron ejecutados en la entidad.

“Se logró establecer que no existía correspondencia entre el sitio del hallazgo de los cuerpos con el lugar donde habrían sido privadas de la vida las víctimas”, externaron.

El País apunta que, una de las principales hipótesis del móvil de los crímenes que manejarían las autoridades, sería que se trató de una represalia contra DJ Regio Clown porque no habría pagado derecho de piso para vender drogas.