Detienen a Angie Miller tras desaparición en México: la vinculan con muerte de B-King y DJ Regio Clown

La actriz y cantante venezolana Angie Miller fue detenida tras reportarse como desaparecida en México días después del hallazgo del cuerpo sin vida de su amigo, Bayron Sánchez y de Jorge Luis Herrera, mejor conocidos como B-King y DJ Regio Clown.

Según información de El País, Angie Miller fue detenida por la Coordinación Nacional Antisecuestro del Gobierno mexicano con relación al caso sobre la muerte de B-King y DJ Regio Clown.

La mujer fue detenida en el municipio de Tlalnepantla de Baz, en la colonia Valle de los Pinos, en el Estado de México, el 23 de septiembre alrededor de las 8:15 p.m.

La Fiscalía de la Ciudad de México en coordinación con la del Estado de México investigan a Angie Miller por su posible participación en el doble asesinato de los artistas colombianos, quienes fueron hallados sin vida con presuntos “signos de haber sido torturados”.

¿Amiga de B-King estaba desaparecida?

Este viernes 26 de septiembre, autoridades de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México informaron sobre la desaparición de la venezolana, quien había sido vista por última vez el 23 de septiembre la colonia Santa Cruz Atoyac, de la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México.

Horas más tarde, el periodista Carlos Jiménez confirmó que Angie Miller sí se encontraba desaparecida pero “por voluntad propia”.

“Denunciaron su desaparición en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. En realidad está ausente por voluntad. La Fiscalía indaga el asesinato”, expresó.

Angie Miller estaría desaparecida por "voluntad propia". Imagen Carlos Jiménez / X



La detención de Angie Miller sucede días después de la desaparición y asesinato de B-King y DJ Regio Clown.

El hallazgo de sus cuerpos sin vida ocurrió el 17 de septiembre. Sin embargo, fue hasta el lunes 22 de septiembre que fueron identificados por sus familiares.

De acuerdo con el periodista Antonio Nieto, los artistas colombianos “fueron desmembrados y les dejaron una cartulina presuntamente firmada” por un presunto cártel del crimen organizado.

