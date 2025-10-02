Cuerpo de B-King fue repatriado a Colombia: los detalles del funeral

Video Mánager del fallecido B-King deja México por “miedo”: tenía una cita con el cantante y “nunca llegó”

Los restos mortales de Byron Sánchez, mejor conocido como B-King, fueron repatriados desde México a Colombia el 1 de octubre en un vuelo comercial. El cuerpo aterrizó en Medellín, donde se llevaron a cabo las exequias.

La velación inició a las 5 de la tarde del mismo día y se extendieron hasta la mañana del jueves 2 de octubre.

PUBLICIDAD

De acuerdo con información de RCN Noticias, por la tarde, el cuerpo de B-King sería sepultado en el cementerio Campos de Paz.

El 30 de septiembre Stefanía Agudelo, hermana de Byron, convocó a través de Instagram a familiares, amigos y seguidores del cantante, que asistieran al funeral vestidos de blanco como "símbolo de paz y luz".

"Lo que queremos es que él descanse en paz, que se vaya tranquilo, hacerle una misa con la familia, con la gente que lo quiere y que lo apoyó", dijo la hermana del cantante en entrevista con RCN.

Stefanía Agudelo, hermana de B-King, convocó a familiares y amigos al funeral del cantante. Imagen Stefanía Agudelo/Instagram

Familia de B-King no conocía a Angie Miller

La modelo venezolana, Angie Miller, fue detenida por las autoridades mexicanas para ser investigada sobre su posible participación en la muerte de B-King y Regio Clown.

La también actriz fue pareja del occiso, pero Stefanía Agudelo señaló que desconocían la relación.

"La vi por primera vez en las historias que él ponía. Al parecer ella también estaba en ese evento invitada o contratada, no lo sé".

Miller fue liberada tres días después, tras no encontrar pruebas en su contra.

Según las primeras líneas de investigación, B-King y Regio Clown habrían sido asesinados por una banda de narcotraficantes, información que continúa siendo investigada.

Los colombianos fueron vistos por última vez en un automóvil de lujo en la Ciudad de México y tras ser reportados como desaparecidos, sus cuerpos fueron hallados en Cocotitlán, en el estado de México.