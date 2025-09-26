Angie Miller desaparecida en México: revelan qué habría pasado con la amiga de B-King

Video Actriz que estuvo con el colombiano B-King antes de su macabra muerte reacciona: “Odio México”

Autoridades de la Comisión de Búsqueda de personas de la Ciudad de México confirmaron este viernes 26 de septiembre que la actriz y cantante venezolana, Angie Miller, es encuentra desaparecida tras la macabra muerte de su amigo Bayron Sánchez, mejor conocido como B-King.

“Solicitamos su colaboración para la localización de ANGELICA YETSEY TORRINI LEON, persona vista por última vez el 23 de septiembre de 2025 en Santa Cruz Atoyac, Benito Juárez, Ciudad de México”, dice el mensaje colgado en la página oficial de la dependencia.

La desaparición de la amiga de B-King fue reportada luego de que medios colombianos y mexicanos señalaran de manera extraoficial que Angie Millier perdió todo contacto con sus seres queridos tras lanzar un desgarrador mensaje en sus redes.

“Hoy odio México más que a mi vida, no es justo todo lo que está pasando. No puedo con este dolor en mi pecho. Estábamos felices y con muchos proyectos en puerta, en donde quiera que estés te llevaré conmigo”, escribió el 22 de septiembre en Instagram.

¿Qué pasó con la amiga de B-King?: revelan por qué habría desaparecido

Luego de que la Comisión de Búsqueda de personas de la Ciudad de México confirmara la desaparición de Angie Miller, el periodista Carlos Jiménez reportó en sus redes lo que habría pasado con ella.

“Reportan desaparecida a actriz venezolana; está ausente por voluntad propia”, escribió este viernes 26 de septiembre.

“Denunciaron su desaparición en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. En realidad está ausente por voluntad. La Fiscalía indaga el asesinato”, agregó.

Amiga de Bayron Sánchez estaría desaparecida "por voluntad propia". Imagen Carlos Jiménez / X

El asesinato de B-King y DJ Regio Clown

El 16 de septiembre fue reportada la desaparición de Bayron Sánchez y Jorge Luis Herrera, mejor conocidos como B-King y DJ Regio Clown, en México.

El hallazgo de sus cuerpos sin vida ocurrió el 17 de septiembre. Sin embargo, fue hasta el lunes 22 de septiembre que fueron identificados por sus familiares.

De acuerdo con el periodista Antonio Nieto, sus “cuerpos tenían signos de haber sido torturados”.

“Fueron desmembrados y les dejaron una cartulina presuntamente firmada por el cártel de la familia Michoacana”, mencionó en el noticiero de Ana Francisca Vega, de la cadena radiofónica MVS.

“En el municipio de Cocotitlán, a la altura de la carretera México-Cuautla, en un descampado, ahí fueron localizados estos restos humanos y el mensaje, a grosso modo dice que eran distribuidores de estupefacientes, aunque esto está siendo investigado por las autoridades de la Fiscalía del Estado de México”, agregó.

Bayron Sánchez y DJ Regio Clown se encontraban en México por motivos profesionales. El 16 de septiembre fueron vistos por última vez en un gimnasio de la colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México, alrededor de las 4:00 p.m. (hora local).