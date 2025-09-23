B-King denunció amenazas de su ex, DJ Marcela Reyes, meses antes de morir: “Temo por mi vida”

Video Ex de B-King reacciona “devastada” a macabra muerte del cantante y responde a quienes la señalan

El cantante colombiano B-King denunció haber recibido amenazas por parte de su expareja, DJ Marcela Reyes, meses antes de que presuntamente lo asesinaran.

La tarde de este 22 de septiembre, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que localizaron los cuerpos del intérprete y de DJ Regio Clown en Cocotitlán, municipio del Estado de México.

Los artistas habían desaparecido el pasado 16 de septiembre, luego de que acudieran a un gimnasio en la colonia Polanco, en la capital mexicana.

Actualmente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México “conduce una investigación por homicidio”, se dio a conocer.

Cantante B-King denunció amenazas de su ex, DJ Marcela Reyes

Antes de su muerte, B-King, cuyo nombre real es Bayron Sánchez Salazar, compartió por medio de un video que alegadamente la ‘influencer’ lo había amedrentado, reporta El Colombiano.

En el clip, publicado por el medio y por ‘Lo sé todo Colombia’, el músico urbano declaró que había “ido a la Fiscalía General de la Nación”, en Colombia, “a ponerle una denuncia formal a la señora Marcela Reyes Guzmán por amenazas de parte de ella y de su equipo de trabajo vía chat de WhatsApp”.

“En pocas palabras, disfrazadas de cordialidad, me dejan saber que debo quedarme callado, o sea, me están negando el derecho a la libre expresión y me están intimidando para yo no hablar. Ninguna persona debe ser intimidada por contar su historia y las cosas que suceden”, expresó.

La petición de que guardara silencio acerca de lo que vivió en la relación, puntualizó, presuntamente vendría del hombre con el que Reyes mantenía ya un romance.

“Acá dice que debo quedarme callado porque me manda una razón del novio de ella, de la señora Marcela Reyes, que está en la cárcel. Yo no sé quién sea esa persona, no me interesa meter aquí a terceros”, enunció.

B-King mostró el texto que le llegó a su celular supuestamente por parte de alguno de los miembros de la agencia de Marcela.

“Temo por mi vida –por eso tengo que hablar por este medio–, por la de los míos, por la de los que me rodean. Así que cualquier cosa que me pase a mí o cualquier miembro de mi familia es absoluta responsabilidad de la señora Marcela Reyes”, sentenció.

Marcela Reyes reacciona a la muerte de B-King

Luego de que se conociera el deceso de B-King, Marcela Reyes subió a sus historias de Instagram un pronunciamiento aseverando estar “devastada”.

“En un mundo lleno de ruido, me encuentro enfrentando un dolor que no tiene palabras. Mientras allá afuera la vida continúa, llena de señalamientos injustos, yo cargo con una serie de situaciones difíciles, y sólo encuentro refugio y consuelo en Dios”, señaló.

“Me quedo con los siete años compartidos, llenos de recuerdos imborrables que no sólo llevo en mi corazón, sino también en mi hijo Valentino, quien creció junto a Bayron y guarda en su memoria momentos que sólo sabemos nosotros”, agregó.