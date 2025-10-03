Mamá de B-King dice que el cantante “no conocía” a DJ Regio Clown: familia sospecha “trampa”

Video Mánager del fallecido B-King deja México por “miedo”: tenía una cita con el cantante y “nunca llegó”

Adriana Salazar, mamá del cantante colombiano Bayron Sánchez, mejor conocido como B-King, rompió el silencio sobre la desaparición y posterior muerte de su hijo.

En entrevista con Rafa Poveda, para su podcast ‘Más Allá del Silencio’, la madre del intérprete aseguró que él “estaba muy feliz” por viajar a México, donde se presentaría en un festival de música electrónica.

Ella puntualizó que su hijo fue contratado para dicho ‘show’ por el también artista colombiano Jorge Luis Herrera, apodado DJ Regio Clown.

“Pero cuando yo vi a Regio, yo sentí algo, la verdad. O sea, yo: ‘¡ay!’. No sé, como que no, no me gustó mucho. Como algo, como una corazonada”, confesó.

B-King “no conocía” previamente a DJ Regio Clown

Ahondando al respecto, Adriana Salazar aseveró que B-King no había conocido personalmente a DJ Regio Clown antes de llegar a tierra azteca.

“No, no lo conocía. No sabía quién era. No lo conocía, o sea, nunca lo conoc… nunca, jamás. Ya cuando él llega [a México], Regio lo recoge en el aeropuerto y ya se conocen”, afirmó.

Ella indicó que su retoño no le llegó a explicar por qué Jorge Luis Herrera se había fijado en él: “No, nunca hablamos de… o sea, no hubo tiempo como de hablar de ese tema”.

B-King y DJ Regio Clown fueron privados de su libertad el 16 de septiembre, luego de que acudieran al gimnasio en la exclusiva zona de Polanco, en la Ciudad de México, según las autoridades mexicanas.

Ese martes, Salazar trató de comunicarse con Bayron, recordó en su charla con Rafa Poveda, pero los mensajes que le envió ya no le llegaron.

Finalmente, después de trasladarse a México, ella reconoció el cadáver de su hijo el lunes 22 de septiembre, esto gracias a los tatuajes que él tenía.

Familia de B-King sospecha “trampa”

En esta misma oportunidad, Adriana Salazar relató que, en México, le “empezaron a decir que sí, que Regio tenía muchos problemas” delicados ahí.

“Que ya lo habían intentado como una vez secuestrar. Lo habían soltado. Entonces, bueno, eso es lo que más o menos supimos de él”, expresó.

Por su parte, Estefanía Agudelo, hermana de B-King, reconoció que tienen “muchas dudas en cuanto a la contratación” que le hicieron.