Bayron Sánchez B -King

Mamá de B-King dice que el cantante “no conocía” a DJ Regio Clown: familia sospecha “trampa”

Adriana Salazar, madre del intérprete, asegura que él y el artista junto al que lo asesinaron se conocieron personalmente hasta que estuvieron en México.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Mánager del fallecido B-King deja México por “miedo”: tenía una cita con el cantante y “nunca llegó”

Adriana Salazar, mamá del cantante colombiano Bayron Sánchez, mejor conocido como B-King, rompió el silencio sobre la desaparición y posterior muerte de su hijo.

En entrevista con Rafa Poveda, para su podcast ‘Más Allá del Silencio’, la madre del intérprete aseguró que él “estaba muy feliz” por viajar a México, donde se presentaría en un festival de música electrónica.

PUBLICIDAD

Ella puntualizó que su hijo fue contratado para dicho ‘show’ por el también artista colombiano Jorge Luis Herrera, apodado DJ Regio Clown.

“Pero cuando yo vi a Regio, yo sentí algo, la verdad. O sea, yo: ‘¡ay!’. No sé, como que no, no me gustó mucho. Como algo, como una corazonada”, confesó.

Más sobre Bayron Sánchez B -King

B-King se reconcilió con su ex antes de morir: ella habla tras ser señalada como sospechosa
2 mins

B-King se reconcilió con su ex antes de morir: ella habla tras ser señalada como sospechosa

Univision Famosos
Cuerpo de B-King fue repatriado a Colombia: los detalles del funeral
2 mins

Cuerpo de B-King fue repatriado a Colombia: los detalles del funeral

Univision Famosos
Detienen a Angie Miller tras desaparición en México: la vinculan con muerte de B-King y DJ Regio Clown
2 mins

Detienen a Angie Miller tras desaparición en México: la vinculan con muerte de B-King y DJ Regio Clown

Univision Famosos
Angie Miller desaparecida en México: revelan qué habría pasado con la amiga de B-King
2 mins

Angie Miller desaparecida en México: revelan qué habría pasado con la amiga de B-King

Univision Famosos
Revelan último mensaje de WhatsApp que envió B-King antes de ser hallado sin vida en México
1:00

Revelan último mensaje de WhatsApp que envió B-King antes de ser hallado sin vida en México

Univision Famosos
Actriz que estuvo con el colombiano B-King antes de su macabra muerte reacciona: “Odio México”
1:00

Actriz que estuvo con el colombiano B-King antes de su macabra muerte reacciona: “Odio México”

Univision Famosos
Ex de B-King reacciona “devastada” a macabra muerte del cantante y responde a quienes la señalan
1:00

Ex de B-King reacciona “devastada” a macabra muerte del cantante y responde a quienes la señalan

Univision Famosos

B-King “no conocía” previamente a DJ Regio Clown

Ahondando al respecto, Adriana Salazar aseveró que B-King no había conocido personalmente a DJ Regio Clown antes de llegar a tierra azteca.

“No, no lo conocía. No sabía quién era. No lo conocía, o sea, nunca lo conoc… nunca, jamás. Ya cuando él llega [a México], Regio lo recoge en el aeropuerto y ya se conocen”, afirmó.

Ella indicó que su retoño no le llegó a explicar por qué Jorge Luis Herrera se había fijado en él: “No, nunca hablamos de… o sea, no hubo tiempo como de hablar de ese tema”.

B-King y DJ Regio Clown fueron privados de su libertad el 16 de septiembre, luego de que acudieran al gimnasio en la exclusiva zona de Polanco, en la Ciudad de México, según las autoridades mexicanas.

Ese martes, Salazar trató de comunicarse con Bayron, recordó en su charla con Rafa Poveda, pero los mensajes que le envió ya no le llegaron.

Finalmente, después de trasladarse a México, ella reconoció el cadáver de su hijo el lunes 22 de septiembre, esto gracias a los tatuajes que él tenía.

Familia de B-King sospecha “trampa”

En esta misma oportunidad, Adriana Salazar relató que, en México, le “empezaron a decir que sí, que Regio tenía muchos problemas” delicados ahí.

PUBLICIDAD

“Que ya lo habían intentado como una vez secuestrar. Lo habían soltado. Entonces, bueno, eso es lo que más o menos supimos de él”, expresó.

Por su parte, Estefanía Agudelo, hermana de B-King, reconoció que tienen “muchas dudas en cuanto a la contratación” que le hicieron.

“Pues sí nos imaginamos que pudo haber sido una trampa, porque pues, son muchas cosas inconclusas, como que, ¿un festival de electrónica? Mi hermano cantaba reguetón. Sí, uno en este dolor piensa muchas cosas”, externó.

Relacionados:
Bayron Sánchez B -KingMuertes de famososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tomy Zombie
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD