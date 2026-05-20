Muertes

Hijo de fundador de Mango queda libre tras pagar fianza millonaria: es acusado del homicidio de su papá

Jonathan Andic fue puesto en libertad después de que pagara alrededor de 1,15 millones de dólares. Su arresto ocurrió el martes 19 de mayo. Lo investigan por su probable participación en la muerte de su padre, Isak Andic.

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Por:AP
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El hijo de Isak Andic, el multimillonario fundador de la marca española de moda Mango, pagó una fianza de 1 millón de euros (1,15 millones de dólares) el martes tras su arresto por presunto homicidio en relación con la muerte de su padre en 2024.

Andic, de 71 años, hacía senderismo con su hijo, Jonathan, en las montañas cerca de Barcelona cuando cayó unos 150 metros (unos 500 pies) por un acantilado y murió en diciembre de 2024.

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Muerte de Isak Andic es investigada como homicidio

Jonathan Andic, de 45 años, que es vicepresidente del consejo de administración de Mango, uno de los mayores minoristas de España, fue el único testigo.

La policía abrió una investigación, pero la cerró unas semanas después. Se reabrió en marzo de 2025 y, en octubre, la policía confirmó que la muerte se investigaba como un posible homicidio.

Jonathan Andic fue trasladado a un tribunal en Martorell, una ciudad del este de España donde se investiga el caso. Tras responder a preguntas de su abogado, el juez fijó una fianza, que fue pagada poco después, informó el tribunal.

Jonathan Andic es el mayor de los tres hijos de Isak Andic y uno de los herederos de su padre. La familia de Isak Andic se mudó de Turquía a España cuando él era joven.

Abrió la primera tienda de Mango en Barcelona en 1984 y, durante las décadas siguientes, ayudó a que Mango creciera hasta convertirse en uno de los principales fabricantes europeos de moda rápida.

Mango tiene 2.900 tiendas en 120 mercados de todo el mundo. Los ingresos del grupo de moda alcanzaron un máximo histórico de casi 3.800 millones de euros (4.400 millones de dólares) en 2025, un aumento del 11% respecto del año anterior.

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