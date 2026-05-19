Muertes Arrestan a hijo de fundador de Mango: lo acusan del homicidio de su padre Jonathan Andic se encuentra bajo investigación por el accidente en el que perdió la vida Isak Andic. Jonathan fue arrestado este martes 19 de mayo, pero fue liberado tras pagar una fianza de más de un millón de dólares.



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La muerte de Isak Andic sigue dando de qué hablar a más de un año del trágico accidente en el que perdió la vida. Este martes 19 de mayo, su hijo Jonathan Andic fue arrestado bajo la sospecha de presunto homicidio, según información de medios locales como El País, El periódico y El Mundo.

Tras darse a conocer la detención del hijo del fundador de Mango, los Mossos d'Esquadra señalaron a People, vía correo electrónico, que Jonathan Andic se encontraba declarando sobre el caso que había sido archivado en enero de 2026 y reabierto dos meses después.

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“Jonathan está actualmente dando una declaración como parte de la investigación sobre el accidente del 14 de diciembre de 2024”, dijo un portavoz de la familia Andic, según El Periódico.

"En este momento, no podemos añadir mucho más porque la investigación está bajo secreto de sumario", continuó el comunicado. "Nuestra cooperación ha sido y seguirá siendo absoluta durante todo este proceso”, sentenciaron.

Jonathan Andic queda en libertad tras pagar fianza millonaria

Horas más tarde de su arresto, Jonathan Andic recuperó su libertad tras pagar una fianza de un millón de euros (un millón 160 mil dólares) que le impuso la jueza que lo investiga por el supuesto delito de homicidio por su presunta relación con la muerte de su padre, Isak Andic, en diciembre de 2024.

Hijo de Isak Andic es “un hombre inocente”

Luego de que la jueza ordenara “prisión eluduble” y Jonathan Andic recuperara su liberta, su familia rompió el silencio a través de un comunicado que fue difundido por medios como El Mundo y HOLA!

"La conjetura del homicidio es inconsistente. Pero, sobre todo, es dolorosa. Estigmatiza a un hombre inocente. Ahora comienza auténticamente el proceso y brillará la verdad y la inocencia", aseguró el abogado Cristóbal Martell en nombre de los Andic.

¿Cómo murió Isak Andic, fundador de Mango, y por qué señalan a su hijo?

Isak Andic, fundador de Mango, murió a los 71 años, el 14 de diciembre de 2024, tras caer a una altura de 150 metros durante una práctica de senderismo en las montañas de Montserrat de Barcelona.

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"Mi padre está inconsciente en el suelo. Lo he visto caer y no puedo acceder a él”, dijo Jonathan en su llamada al número de emergencias.

El 17 de diciembre de 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña informó que no se encontraron indicios de actividad criminal en el incidente. Sin embargo, las versiones que dio Jonathan sobre el día del accidente lo convirtieron en sospechoso para las autoridades.

El hijo del empresario fue interrogado en más de una ocasión por las autoridades y, aunque según señalan, cayó en contradicciones, el caso fue archivado en enero de 2026, pero fue reabierto en marzo.