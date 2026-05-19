Muertes de famosos Muere Totó la Momposina, legendaria cantante de la cumbia colombiana La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su mánager, Carolina Gotok. Sonia Bazanta Vides, nombre real de la cantante, murió a los 85 años en México.

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Sonia Bazanta Vides, mejor conocida como Totó la Momposina, murió el domingo 17 de mayo a los 85 años, en Celaya, México, país en el que residía desde hace algún tiempo.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su mánager, Carolina Gotok, a través de un comunicado firmado por la familia de la artista.

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“Con profundo dolor, nosotros sus hijos Marco Vinicio, Angelica Maria y Euridice Salomé Oyaga Bazanta, anunciamos el fallecimiento de nuestra madre Sonia Bazanta Vides, más conocida como Totó la Momposina, rodeada de su familia en Celaya, México, el domingo 17 de mayo”, compartieron este martes 19 de mayo.

“Totó fue una mujer que con su voz y entrega extraordinaria, llevó la cultura y la memoria del pueblo Colombiano a los rincones del mundo. Su alegría, luz, sabiduría, talento, generosidad y muchas otras virtudes marcaron la vida de innumerables personas”, agregaron.

Mientras que en otra parte del texto informaron que será el 27 de mayo cuando finalmente puedan darle el último adiós a la intérprete, ya que se prevé el traslado de sus restos desde México hasta Bogotá.

“Su nombre permanecerá para siempre en la memoria de quienes la admiraron, la acompañaron y la quisieron. Con inmensa tristeza, pero también con profundo orgullo y gratitud, nosotros sus hijos y toda la familia la despedimos con la dignidad y el amor que merece. Gracias, Totico, por todo lo que nos regalaste, por tu ejemplo, tu entrega y tu inmenso legado”, sentenciaron.

Totó la Momposina murió a los 85 años. Imagen Getty Images

¿De qué murió Totó la Momposina?

En el comunicado no se reveló la causa de muerte de Totó la Momposina. Sin embargo, su hijo, Marco Vinicio Oyaga, reveló en Blu Radio, que su madre había sufrido un infarto.