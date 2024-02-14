Mamá de Aracely Arámbula murió inesperadamente: nuevos detalles de su fallecimiento

Video Aracely Arámbula cuenta cómo la muerte de su papá influyó en su papel en La Madrastra

La noche del 13 de febrero la periodista Addis Tuñón reportó la muerte de la mamá de Aracely Arámbula con un mensaje en la red social X.

"Socorro, doña Soco mamita de Aracely Arámbula y Leonardo Arámbula, falleció este fin de semana. Noticia lamentable. Mi familia siempre la recordaremos con gratitud. Dios la reciba. Condolencias a sus hijos y nietos", escribió la periodista, quien al igual que la protagonista de 'Soñadoras' es originaria de Chihuahua.

PUBLICIDAD

Aunque ni la actriz ni su hermano, Leonardo Arámbula, han dado declaraciones al respecto, nuevos detalles del deceso han salido a la luz.

De acuerdo con información del programa 'Ventaneando', la cual dieron la tarde de este 14 de febrero, la progenitora de la actriz murió a los 81 años de manera inesperada la noche del 9 de febrero en la Ciudad de México.

"El deceso ocurrió el viernes pasado, fue una despedida en completa intimidad porque la familia así lo decidió", informó la periodista Rosario Murrieta. Más tarde, en 'De Primera Mano', Gustavo Adolfo Infante reveló que la señora había muerto en un hospital de San Ángel.

Se desconoce en dónde se llevaron a cabo los servicios funerarios, pero 'Ventaneando' reportó que " solo 17 personas estuvieron para despedirla, fue algo tan inesperado".

¿De qué murió la mamá de Aracely Arámbula?

La periodista Addis Tuñón contó en la emisión de este 14 de febrero del programa 'De Primera Mano', del cual es titular, que dio a conocer la noticia de la muerte de doña Socorro Jaques con autorización de la familia. Además, reveló que la señora murió de un cáncer que la aquejaba.

"Ella fue una mujer siempre guapa, siempre generosa, siempre dispuesta a ayudar a los más cercanos. Una mujer que fue cómplice de su hija hasta el último momento. Lamentablemente perdió la batalla contra el cáncer", explicó.

La periodista aseguró que "doña Soco se fue sin sufrir dolor gracias a la atención, evidentemente muy cercana de su hijo Leonardo, quien es médico y que estuvo con ella, igual que Aracely, hasta el último momento", añadió sin dar mayores detalles sobre el tipo de cáncer que padeció.

PUBLICIDAD

'La Chule' siempre ha sido hermética respecto a su vida familiar, sin embargo, en varias ocasiones compartió fotografías junto a su progenitora y se sabe que le decía de cariño 'Coquito', pues en 2018 así la llamó para felicitarla en el Día de las Madres.

"Festejemos todos los días a nuestra mamita quienes tenemos la fortuna de tenerla. Gracias Coquito, la mejor mami y abuelita para nosotros", se lee en la publicación de Instagram.

De acuerdo con información de diversos medios, como 'Sale el Sol', doña Socorro ayudó a Aracely con la crianza de sus hijos, Miguel y Daniel.

Aracely Arámbula y su mamá. Imagen Aracely Arámbula/Instagram

Aracely perdió a su padre, Manuel Arámbula, en julio de 2022 a causa de un infarto fulminante en medio de la pandemia por covid-19.