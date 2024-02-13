Reportan la muerte de la madre de Aracely Arámbula

Video Aracely Arámbula cuenta cómo la muerte de su papá influyó en su papel en La Madrastra

La noche de este 13 de febrero se reportó el presunto fallecimiento de doña Socorro Jaques, madre de Aracely Arámbula.

Fue la periodista Addis Tuñón quien lo informó en su perfil de la red social X, antes Twitter.

"Socorro, doña Soco mamita de Aracely Arámbula y Leonardo Arámbula, falleció este fin de semana. Noticia lamentable. Mi familia siempre la recordaremos con gratitud. Dios la reciba. Condolencias a sus hijos y nietos", escribió la periodista.

Varios medios mexicanos como El Universal, El Heraldo de México, la revista Quién, entre otros, han retomado la información.

Sin embargo, cabe señalar que ni la actriz, ni su hermano Leonardo, han confirmado la noticia.

Aunque 'La Chule' siempre ha sido hermética respecto a su vida familiar, en varias ocasiones compartió fotografías junto a su progenitora y se sabe que le decía de cariño 'Coquito', pues en 2018 así la llamó para felicitarla en el Día de las Madres.

"Festejemos todos los días a nuestra mamita quienes tenemos la fortuna de tenerla. Gracias Coquito, la mejor mami y abuelita para nosotros", se lee en la publicación de Instagram.

Aracely Arámbula y su mamá. Imagen Aracely Arámbula/Instagram

Aracely perdió a su padre, Manuel Arámbula, en julio de 2022 a causa de un infarto fulminante.