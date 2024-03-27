Angélica Vale contesta a quienes “no perdonan” que sea feliz tras perder peso

Video Chayanne no reconoció a Angélica Vale: quedó en shock al ver su transformación

Angélica Vale ha respondido a las especulaciones que circulan en las redes sociales sobre su supuesta pérdida de casi 20 kilos mediante tratamientos milagrosos.

En febrero pasado, la reaparición de la actriz, de 48 años, llamó la atención debido a su evidente cambio físico.

Angélica Vale reacciona a críticas por su cambio físico

Según compartió, este cambio se debió a “un tratamiento con un médico que me enseñó a comer de manera equilibrada y a hacer ejercicio”.

En una entrevista con el programa Hoy, la hija de Angélica María y el fallecido Raúl Vale destacó que no presta atención a los comentarios negativos, ya que son más las personas que la apoyan.

Reiteró que su transformación es el resultado de un tratamiento bajo supervisión médica, y no de “hechizos o cirugías” como se ha especulado.

“Como diría Mizada ‘mojarrita enjabonada’. Obviamente, nunca podrás complacer a todos. No realicé ningún tipo de hechicería, cirugía o cosas extrañas. Hay mucha gente que no te perdona cuando eres feliz, pero también hay muchos que te apoyan y hablan bien de mí. En realidad, son más las personas que hablan positivamente que las que no lo hacen”, afirmó.

Angélica Vale atribuye las dudas de la gente al hecho de que no fueron testigos del largo proceso por el que atravesó para perder esos 20 kilos.

Comenzó su tratamiento en febrero de 2023 y, aunque no se dieron cuenta, fue un proceso que llevó un año. Consultó con una endocrinóloga y finalmente encontró una dieta que le enseñó a comer de manera adecuada

Angélica Vale dice qué motivo su camio físico

La también conductora resaltó que inició el tratamiento motivada por el cuidado de su salud, no debido a que su peso le hubiera cerrado las puertas en temas profesionales.

“Como que dije 'a ver qué tengo que hacer para estar más sana, porque ni siquiera era tema de ‘estoy perdiendo trabajo por estar gordita’. La verdad es que no. Era un rollo de que yo me quería sentir más sana, me quería ver mejor, eso sí, claro que sí me quería sentir mejor”, declaró.

La estrella de telenovelas, como La Fea Más Bella, aclaró que sí se puede perder peso sin intervenciones quirúrgicas o tratamientos milagro, pero es un proceso largo que requiere paciencia.