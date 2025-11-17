Angélica Vale

Esposo de Angélica Vale habría tenido supuestas “actitudes deshonestas” con ella

Otto Padrón alegó diferencias irreconciliables en su solicitud de divorcio de Angélica Vale. Los famosos pusieron fin a su matrimonio después de 14 años.

Video Angélica Vale reacciona tras rumores de supuesta infidelidad luego de confimar su divorcio

Otto Padrón, esposo de Angélica Vale, habría tenido supuestas “actitudes deshonestas” con ella “en la intimidad de su hogar”.

Según información a la que tuvo acceso la revista TVyNovelas, el productor musical se habría deslindado “de responsabilidades familiares” como dejar de cubrir “gastos de cuentas corrientes como la hipoteca de la casa”.

“Otto parecía estar trabajando siempre; sin embargo, no generaba dinero suficiente para la casa, tampoco daba mucha disciplina a los niños y comenzó a salir de casa por largos periodos de tiempo”, reporta la revista.

Aunque la publicación mexicana no comparte más detalles, esta situación habría puesto a Angélica Vale y Otto Padrón en un escenario complicado en su matrimonio en el primer trimestre del año y al no solucionarlo, el 1 de abril de 2025 tomaron la decisión de separarse.

“Ambos decidieron, de común acuerdo, tomarse un tiempo por los problemas que tuvieron a principios de marzo y, en caso de que concluyeran que lo mejor era dejarse, lo aterrizarían primero con los niños”, se reporta en la publicación.

De acuerdo con TVyNovelas, Otto Padrón presentó la demanda de divorcio en la Suprema Corte de Los Ángeles a través de su representante legal, misma que le fue notificada a Angélica Vale el 11 de noviembre (el mismo día en que celebraba su cumpleaños 50) después de mediodía.

La revista cita que “según cercanos”, Otto Padrón habría “planeado obsequiarle su libertad” a Angélica Vale como regalo de cumpleaños.

Angélica Vale y Otto Padrón anunciaron su divorcio el 10 de noviembre, luego de 14 años de matrimonio y dos hijos en común.

