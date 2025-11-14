Angélica Vale no se guardó que estaba separada de su esposo: amiga delata que se lo contó hace meses

Video Angélica Vale rompe en llanto ante demanda de divorcio de su marido: se enteró "cenando con él"

Angélica Vale compartió con sus amigos y compañeros de Juegos de Voces que estaba separada de su aún esposo, Otto Padrón, hace ya varios meses.

Así lo dejó saber recientemente Yuri, su colega en el popular programa de Univision, que este 2025 transmitió su segunda temporada.

Yuri sabía de la separación de Angélica Vale

A solamente un día de que Angélica Vale confirmara que terminó su relación con Otto Padrón, Yuri habló al respecto.

“Angélica, cuando estaba ahí en el programa Juego de Voces, ya sabíamos que ella estaba divorciada, porque ella nos lo comentó a nosotros”, relató en entrevista para Hits FM, el 11 de noviembre.

La intérprete de ‘Maldita Primavera’ indicó que si contaba eso es porque la actriz ya habló abiertamente de la situación que atraviesa con el papá de sus hijas.

“Y lo digo porque ella ya lo dijo públicamente, porque, obviamente, son cosas que uno no tiene que decir, porque son cosas personales”, explicó.

La veracruzana incluso se animó a compartir lo que piensa acerca de la ruptura entre Vale y Padrón, con el que procreó a Angélica Masiel y Daniel Nicolás.

“Y tampoco ni es la primera ni la última que se divorcia. Desgraciadamente sucede en el medio artístico y obviamente es más visto, ¿por qué?, pues porque estamos expuestas nosotras las artistas”, expresó.

Yuri aconsejó a Angélica Vale

En esta misma oportunidad, Yuri recordó que, en el tiempo que grababan Juego de Voces, pudo apoyar a Angélica Vale.

“Cuando ella estaba ahí en el programa, echó sus lagrimitas y le dije: ‘Mi amor, aquí estoy para apoyarte porque yo también he sido divorciada, sé lo que significa un divorcio’”, narró.

Ella admitió que considera que terminar un matrimonio una vez que has tenido niños, el cual no fue su caso, “ha de ser muy fuerte”.

“A mí me gusta mucho ella porque es muy neta, muy sincera, y me encantó eso que dijo del ejemplo de sus papás, y de Mijares y Lucero, y es verdad, creo que han sido las dos parejas que se han respetado y han llevado muy bien ese divorcio, y así es como debe de ser ”, manifestó.

Yuri afirmó que tanto ella como Lucero “apapachaban” a Angélica mientras enfrentaba ya no estar con Padrón, tras más de 14 años juntos.