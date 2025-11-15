"El karma es el karma": Angélica Vale habla sobre los rumores que rodean su divorcio de Otto Padrón

Video El divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón escondería "situaciones delicadas": se habla de "cárcel"

Angélica Vale se ha mantenido hermética respecto a los detalles de su separación de Otto Padrón, el padre de sus dos hijos. Sin embargo, el 14 de noviembre agradeció las muestras de apoyo que ha recibido y adelantó que dará su versión de las causas de la ruptura.

"Desde el fondo de mi alma, que esta semana me hayan sostenido con su amor, con su alegría, con sus corazones morados que me ponen en YouTube por todos lados. No nada más eso, sino al no hacer caso a todas estas cosas que se están diciendo, porque es superfácil de pronto agarrar y juzgar y decir sin saber la verdadera historia", dijo en su programa radiofónico 'La Vale Show'.

PUBLICIDAD

Angélica explicó que por el momento no puede dar detalles de la situación por petición de sus abogados, además porque "nunca" ha sido una mujer de escándalos. Sin embargo, más adelante lo hará.

"Ya me tocará mi momento de hablar. Ya me tocará mi momento de decir mi versión, de decir las razones por las cuales llegamos a tomar esta decisión tanto Otto como yo", señaló.

Ángélica Vale pide que no efecten a sus hijos

La actriz aprovechó para pedir al público que no especulen sobre la situación, pues afecta a sus hijos, Angélica Maciel y Daniel.

"Yo nada más le quiero recordar a toda esa gente que habla por hablar, que habla juzgando sin saber, que ojalá nunca a sus hijos les hagan los que ustedes le hacen sin querer a los míos. Yo sé que soy pública, pero mis hijos no".

Finalmente, reiteró su agradecimiento y está segura de que el "amor siempre triunfa".