Pepe Aguilar no cabe de orgullo por los logros de su familia (incluidos los de su sobrina Majo)

Video Pepe Aguilar responde a quienes dicen que "paga para que a Ángela la inviten a todos los lugares"

El 20 de febrero se llevará a cabo la entrega número 37 de Premio Lo Nuestro y la dinastía Aguilar suma 22 nominaciones, situación que tiene sorprendido y emocionado a Pepe Aguilar.

El cantante se mostró orgulloso de que en esta ocasión sus hijos, Ángela y Leonardo, lo hayan superado en las ternas.

"Estoy muy emocionado, es la primera vez en mi vida que mis hijos tienen el doble de nominaciones que yo, mi hija tiene ocho, mi hijo tiene ocho y yo tengo cuatro, entonces son 20 nominaciones en Premio Lo Nuestro, nunca me había pasado, estoy feliz", compartió la mañana de este 13 de febrero en entrevista con el programa 'Sale el Sol'.

El reportero cuestionó si eran los más nominados de la noche y Pepe señaló que sí, pues incluyó las nominaciones de su sobrina Majo Aguilar.

"Pues de familia sí, porque también me falta mi sobrina, que creo que tiene cuatro o tres. Es como un sueño, la verdad, y entre toda la controversia y la fregada", dijo feliz el suegro de Christian Nodal.

Pepe Aguilar agradeció al público que los apoya y considera que el 'hate' que ha recibido su familia en los últimos años solo es "una moda".

"Yo creo que el público que nos quiere no se va a deja llevar por corrientes, o por modas, o en este caso el 'hate' por ejemplo, definitivamente es una moda y terminará, es una nueva manera de que la gente saque toda su rabia y es muy entendible", sentenció en la entrevista.

Las nominaciones de la dinastía Aguilar

Canción Del Año 'Por El Contrario' – Becky G, Ángela Aguilar & Leonardo Aguilar

Álbum Del Año 'Bolero' – Ángela Aguilar

Mejor Combinación Femenina 'Troca' – Thalía & Ángela Aguilar

La Mezcla Perfecta Del Año 'Por El Contrario' – Becky G, Ángela Aguilar & Leonardo Aguilar

Canción Del Año – Pop/Balada 'Somos Novios' – Ángela Aguilar Ft. Trío Los Panchos

Artista Masculino Del Año – Música Mexicana Pepe Aguilar; Leonardo Aguilar

Artista Femenino Del Año – Música Mexicana Ángela Aguilar; Majo Aguilar

Canción Del Año – Música Mexicana 'Por El Contrario' – Becky G, Ángela Aguilar & Leonardo Aguilar

Colaboración Del Año – Música Mexicana 'Bandido de Amores' – Leonardo Aguilar & Pepe Aguilar

Canción Banda Del Año Bandido De Amores' – Leonardo Aguilar & Pepe Aguilar

Canción Mariachi/Ranchera Del Año 'Cuéntame' – Majo Aguilar & Alex Fernández; 'Lamentablemente' – Pepe Aguilar & Carín León; 'Por El Contrario' – Becky G, Ángela Aguilar & Leonardo Aguilar

Álbum Del Año Música Mexicana 'Soy Como Quiero Ser' – Leonardo Aguilar

No te pierdas la entrega número 37 de Premio Lo Nuestro el jueves 20 de febrero, a partir de las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.