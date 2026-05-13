Christian Nodal Nodal se habría reunido con Inti por dos días consecutivos: supuestamente convivió con Cazzu Presuntamente, el cantante se reunió con su ex y su hija otra vez la tarde de este martes 12 de mayo en un hotel en Houston, Texas. Supuestamente, él estaría buscando que se le permita llevarse consigo, al menos por un día, a la pequeña.



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Video Nodal muestra habitación de Inti: los detalles que muchos pasaron desapercibidos

Christian Nodal se habría reunido con su hija Inti durante dos días consecutivos mientras ella y Cazzu se encontraban en Houston, Texas.

De acuerdo con el presentador Javier Ceriani, el sonorense supuestamente visitó a la pequeña de 2 años tanto el lunes 11 de mayo como el martes 12.

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Al respecto de la presunta primera convivencia, el comunicador explicó que el cantante alegadamente llegó sin previo aviso al hotel en el que ‘La Jefa’ estaba hospedada con su retoño.

“Él se apareció en el lobby, pidió ver a Inti y Julieta [nombre real de la artista]”, relató Ceriani en su programa de YouTube.

“Sin tener una presión legal, sin ser obligada, no tenía por qué, de buena onda, Cazzu le abrió la puerta a Nodal para ver a Inti. Y convivieron en el cuarto Cazzu, Nodal e Inti, y dejó que Nodal juegue con la niña”, agregó.

En este supuesto encuentro, el cantautor y su ex no habrían hablado de nada de su batalla legal por la custodia y manutención de su primogénita “porque los abogados no dejan”.

Nodal habría vuelto al hotel para ver a Inti

A decir de Javier Ceriani, Christian presuntamente regresó la tarde de ayer para volver a pasar tiempo con la nenita.

“Estoy en condiciones de confirmar que, en este instante, Nodal está otra vez en el hotel para ver a Inti por segunda vez”, aseveró.

El presentador puntualizó que, supuestamente, la intérprete de ‘Con otra’ viajaría este miércoles a El Paso, Texas, donde dará un concierto.

Desde la primera visita, según él, el cantautor le advirtió a Cazzu que regresaría al día siguiente para estar al lado de la menor.

Nodal buscaría pasar un día entero con Inti

Aunque tanto Cazzu como Nodal se han mantenido herméticos en cuanto a lo que posiblemente han acordado sobre las convivencias de él con Inti, Javier Ceriani destapó que presuntamente sí tenían un pacto.

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Él explicó que supuestamente los representantes legales de los artistas se juntaron para conversar acerca de que Christian deseaba llevar a su hija a Disneyland.

“La mediadora le dijo: ‘De ninguna manera, no puedes llevarte a la niña por tres días porque no te conoce. Tienes que hacer FaceTime para ir adaptando la convivencia, para que cuando Cazzu, tú te la puedas llevar un día, aunque sea’”, contó.