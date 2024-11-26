Ángela Aguilar

¿Ángela Aguilar advierte “consecuencias legales” ante críticas?: la verdad detrás de su mensaje

En un video que circula en redes sociales, la esposa de Christian Nodal advirtió que se iría “con todo el peso de la ley” contra aquellos que le causaran daño. “Me faltaron al respeto y por ende voy a actuar”, declaró.

Elizabeth González.
Ángela Aguilar continúa en el ojo del huracán tras los abucheos en su debut como conductora en los Kids Choice Awards México. El pasado fin de semana, un video de la esposa de Christian Nodal llamó la atención por la advertencia que la joven lanzó ante las "faltas de respeto".

En la publicación, retomada por la prensa mexicana, Ángela Aguilar advierte de “consecuencias legales” a quienes continúen causándole daño. Incluso, asegura que su tía es la encargada de velar por sus intereses personales y profesionales.

“Cómo pasó, no sé cómo pasó... pero yo creo que... voy a pensar muy bien mis palabras… yo creo que el respeto es lo más importante, no importa tu género, quién te gusta, cómo te percibes, el respeto al derecho ajeno es la paz”, dice.

“A mí me faltaron al respeto y por ende voy a actuar, ahora sí que con todo el peso de la ley, y pues mi tía es mi abogada, entonces, imagínate, o sea, entonces pues nada yo creo que tengo una gran responsabilidad, una plataforma bastante grande, hay mucha gente que me apoya, que me quiere y yo creo que vivo en privilegio, la fortuna de tener una familia que me adora, que me cuida, de tener amigos que me apoyan, de mis fans que me escuchan”, expresa.

La verdad detrás del mensaje de Ángela Aguilar

Si bien el video de Ángela Aguilar que circula en redes sociales es real, sus declaraciones no son recientes sino que corresponden al año 2023.

En enero de 2023, la hija de Pepe Aguilar anunció que tomaría acciones legales, a través de la Ley Olimpia, contra quienes alteraron imágenes suyas en un supuesto video de contenido explícito.

Incluso, a través de redes sociales, la nieta de Flor Silvestre condenó la agresión digital, asegurando que las imágenes solo intentaban “desprestigiar” el trabajo de las mujeres.

“Se han estado compartiendo imágenes falsas y fotomontajes de mí. Qué triste ver tanto esfuerzo para agredir y desprestigiar el trabajo de las mujeres”, declaró en Instagram.

Aquella ocasión, Pepe Aguilar también se pronunció sobre el caso de violencia digital en contra de su hija durante una entrevista con Javier Poza, donde señaló que las personas responsables tenían “que ser castigadas”.

Asimismo, enfatizó que su hija tenía el apoyo de toda su familia ante la “campaña de odio”.

