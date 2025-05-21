Valeria Márquez

Mhoni Vidente asegura que “el destino” de Valeria Márquez “estaba marcado”: “Ella ya lo presentía”

La famosa vidente compartió su “visión” sobre el asesinato de la ‘influencer’, ocurrido el pasado martes 13 de mayo. La astróloga aseveró que el homicidio se trataría de “un complot”.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Mhoni Vidente dice que Valeria Márquez “presentía” lo que pasaría: “Le estaban dando señales”

La reconocida astróloga Mhoni Vidente se pronunció acerca del asesinato de la ‘influencer’ Valeria Márquez, ocurrido el pasado martes 13 de mayo.

Hace ya una semana, la creadora de contenido fue víctima de un ataque armado mientras se encontraba al interior de su salón de belleza, ubicado en Zapopan, Jalisco (México).

El instante de su homicidio fue transmitido ‘en vivo’ y quedó grabado, debido a que ella se encontraba realizando un ‘live’.

Mhoni Vidente afirma que hubo “señales” sobre el asesinato de Valeria Márquez

Mientras las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para dar con los responsables del crimen, Mhoni Vidente habló al respecto.

“Ella ya lo presentía, ella lo dice antes de que… ‘me duele la cabeza’. Ella se sentía mal, ya se quería ir, pero le dicen que le iban a llevar un regalo que era una bolsa negra con estrellas, que era el cielo”, dijo en El Heraldo de México.

“La bolsa negra con estrellas es el cielo, ya te estaban dando señales. Aparte, le dice la trabajadora… que ahí está, ahí hay un complot”, agregó.

La vidente especificó sobre el feminicidio: “Yo la visión que tengo [es que] fue notorio todo lo que pasó. Ella dijo que ese día no quería ir [a su negocio], pero la obligan a ir, la trabajadora”.

Sobre el “regalo” que Valeria contó un supuesto repartidor indicó que debía entregarle personalmente, Mhoni señaló:

“Ya, mal síntoma. Cuando te dicen y te insisten, ‘te lo quieren entregar a ti’, y ella misma lo dice: ‘¿Me querrán levantar [secuestrar] o me querrán matar?’”.

“Y a esta muchacha le mandan un marranito, en una figura de marrano, por el que se está utilizando, y eso significa, para la gente que sabe, es una traición, completamente muy fuerte, que ya te están avisando que te van a matar”, comentó.

La originaria de Cuba especificó que, a su consideración, el ataque sería “un complot entre toda la gente que estuvo alrededor de ella”.

“Destino” de Valeria Márquez “estaba marcado”, según Mhoni Vidente

Mhoni Vidente igualmente señaló que, aunque Valeria Márquez presumiblemente tuvo “la sensación” y quería irse de la estética, no habría podido cambiar los hechos.

“Quieras o no, no lo puedes evitar”, mencionó la excolaboradora del programa Hoy, “ya el destino de ella estaba marcado”.

Video Así fueron los últimos minutos de la 'influencer' a la que le quitaron la vida durante 'live'
