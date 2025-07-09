Ángela Aguilar

Ángela Aguilar hace inesperado anuncio sobre sus ganancias (incluye a migrantes)

La esposa de Christian Nodal expresó su apoyo a las comunidades migrantes que "enfrentan injusticias" en Estados Unidos. Ángela Aguilar hace este anuncio en medio de las redadas de ICE. Así planea ayudarlas.

Por:Elizabeth González
Video Ángela Aguilar rompe en llanto al ver cantar juntos por primera vez a Nodal y Pepe Aguilar

Ángela Aguilar hizo un anuncio sobre su gira ‘Libre Corazón 2025’. Este miércoles 9 de julio, la cantante dio a conocer su regreso a los escenarios luego de tomarse un tiempo para la creación de su nuevo álbum y, a su vez, del espectáculo que presentará como solista.

“Decidí tomarme un tiempo para crear algo real. LIBRE CORAZÓN 2025 es una gira que nace del amor por mi música, por el mariachi y por todo lo que me ha formado. Es un show hecho con respeto, pensado para toda la familia y con el corazón bien puesto en lo que soy”, escribió en Instagram.

Así ayudará a las comunidades migrantes de EEUU

En este mismo mensaje, la esposa de Christian Nodal reveló que uno de sus objetivos es apoyar a las comunidades migrantes en Estados Unidos que "enfrentan injusticias", por lo que parte de las ganancias de sus conciertos serán donadas.

“Como mexico-americana, no puedo ignorar lo que pasa a mi alrededor. Por eso, una parte de las ganancias de estas 17 fechas será destinada a apoyar a comunidades migrantes en Estados Unidos que enfrentan injusticias todos los días”, detalló.

Sin dar más detalles de su espectáculo como solista y sin especificar a qué comunidades migrantes apoyará economicamente, la hija de Pepe Aguilar agradeció el apoyo de sus seguidores. Asimismo, se dijo lista para comenzar una nueva etapa en su carrera musical.

“Gracias por su paciencia, por su cariño, y por dejarme crecer. Estoy lista para verlos y cantarles con todo lo que soy”, sentenció.





Ángela Aguilar: las fechas de su tour 2025

De acuerdo con la información que compartió la misma Ángela Aguilar en sus redes sociales, será en octubre de este año cuando regrese a los escenarios, siendo el 24 de octubre su primera fecha en Newark y la última, el 13 de diciembre en Las Vegas.

  • 24 de octubre - Newark
  • 26 de octubre - Reading
  • 1 de noviembre - Indianápolis
  • 2 de noviembre - Chicago
  • 6 de noviembre - Dallas
  • 7 de noviembre - San Antonio
  • 8 de noviembre - Houston
  • 9 de noviembre - Oklahoma
  • 14 de noviembre - Raleigh
  • 15 de noviembre - Atlanta
  • 16 de noviembre - Charlotte
  • 20 de noviembre - Tucson
  • 21 de noviembre - El Paso
  • 23 de noviembre - Denver
  • 06 de diciembre - San José
  • 12 de diciembre - San Diego
  • 13 de diciembre - Las Vegas


