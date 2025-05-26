Ángela Aguilar

Ángela Aguilar dice que el “estrés” y la “ansiedad” la estarían afectando: “Bajé como 22 libras”

La esposa de Christian Nodal admitió que los comentarios negativos hacia su persona han impactado no solo en su salud emocional sino también en el aspecto físico, ya que perdió alrededor de 22 libras “en un mes”.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Ángela Aguilar confiesa cómo le afectan las críticas por su relación con Nodal: "Soy un ser humano"

Ángela Aguilar reveló que el “estrés” y la “ansiedad” estarían afectando su peso. La cantante confesó a la periodista Pati Chapoy que los comentarios negativos hacia su persona no solo han impactado su salud emocional sino también el aspecto físico, ya que “en un mes” perdió 22 libras.

“Recientemente perdí muchísimo peso, yo creo que fue mucho estrés, mucha ansiedad, muchas cosas. Bajé como, ¿qué?, como 10 kilos (22 libras), 10 kilos en un mes”, contó en una entrevista trasmitida este 26 de mayo en ‘Ventaneando’.

La intérprete de ‘Nadie se va como llegó’ aseguró que para ella “el peso no ha sido importante en su vida”. Sin embargo, dejó al descubierto que por salud trata de hacer “mucho ejercicio”.

“Para mí el peso no ha sido tan importante en mi vida, nunca lo he cuidado, pero sí para mí es muy importante poder mover mi cuerpo. Y yo tengo unas cosas que, pues en mis articulaciones tengo muchos problemas”, ventiló.

“No sé, pues nací defectuosa. Entonces, pues me trato de mover mucho, trato de hacer mucho ejercicio para justamente fortalecer específicamente las rodillas”, dijo sin aclarar si padece algún tipo de enfermedad.

Sufrió “ataques de ansiedad” por ir al supermercado

Por otro lado, Ángela Aguilar compartió que “salir al público” ha sido muy difícil para ella en los últimos meses. Incluso, reveló que dejó de ir al supermercado por temor a la gente que comenzó a grabarla “en los pasillos”.

“Yo amo ir al súper, pero recientemente me ha causado mucha ansiedad salir al público. Mucha gente que me grababa en los pasillos y no era normal como de foto con alguien, sino era como que me grababan de lejos. Y me daban como unos ataques de ansiedad un poquito por ahí. Entonces yo dejé de ir al súper un rato”, contó luego de revelar que disfruta prepararle de comer a Nodal.

“Es algo que yo nunca había vivido, la verdad. Ha sido de meses para acá que, pues yo antes crecí en esto. Ahorita fue diferente porque se tornó tan negativo que antes yo no tenía eso. Y ahorita sí me da miedo porque la gente es muy cruel. Y hacen cosas feas y agresivas y ni me conocen, ¿no? Y con este disco me trae mucha alegría, me está impulsando muchísimo a salir un poco de donde estaba y estoy feliz”.

Por último, la hija de Pepe Aguilar que reveló gracias a la terapia pudo retomar sus actividades cotidianas y pública, asegurando que se siente “mucho más segura” mentalmente.

“Ahorita yo justamente me guardé, me cuidé y ahorita siento que ya estoy en una situación mental mucho más segura, mucho más fuerte. Y creo que después de tanto golpe me hice más fuerte", sentenció la artista de 21 años que el próximo 24 de julio celebrará su primer aniversario de boda con Christian Nodal.


