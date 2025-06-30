Christian Nodal

Ángela Aguilar cancela concierto de último momento por percance: lo que se sabe

La esposa de Christian Nodal dio detalles del percance que ocurrió en Colombia por medio de un comunicado que compartió en sus redes. “Me duele mucho, expresó.

Por:Elizabeth González
Ángela Aguilar canceló su concierto en Colombia de último momento por percance con el escenario.

Este domingo 29 de junio, la esposa de Christian Nodal compartió en sus redes un comunicado, donde reveló que la estructura del escenario en el que se presentaría con motivo de las Fiestas de San Pedro, en el Festival ‘La Combinación Perfecta’, en Colombia, tenía problemas.

“Neiva, me duele mucho no poder cantarles hoy. Estaba muy ilusionada de ir a su hermosa tierra. Todo nuestro staff, músicos y bailarines ya estaban allá, listos para brindar lo mejor de nosotros", escribió la cantante.

Así informó que no se presentaría en el show de Colombia.
Imagen Ángela Aguilar / Instagram

“El incidente que ocurrió en la estructura del escenario no nos permite presentarnos. Lo más importante para mí es su seguridad y bienestar ante todo, tanto de ustedes como de nuestro equipo”, agregó.

Sin dar más detalles acerca de la situación y del show en el que también se presentarían artistas como Pepe Aguilar, Grupo Frontera, Paulina Rubio, Wisin, entre otros, Ángela Aguilar expresó su tristeza y externó sus ganas de tomar, la próxima vez, “aguardiente”.

“Me quedo con ganas de tomar su aguardiente, cantar con ustedes y sentir su calor. Gracias por su amor y por esperarme con tanto cariño”, sentenció.

Ángela Aguilar en shock al ver cantar a su padre y a su esposo juntos

Un día antes del percance sucedido en Colombia, Ángela Aguilar acompañó a su esposo en su presentación en San Juan del Río, Querétaro, donde inesperadamente Christian Nodal invitó a cantar a su suegro, Pepe Aguilar.

Nodal y Pepe Aguilar sorprendieron al cantar juntos por primera vez.
Imagen Ángela Aguilar / Instagram


El momento fue captado por la misma intérprete de 21 años, quien en sus redes sociales compartió una fotografía con la leyenda: “Mis hombres”.

Una de las cosas que más llamó la atención del encuentro entre Nodal y Pepe Aguilar sobre el escenario fue la reacción de Ángela Aguilar, quien, según en las imágenes, no podía creer que su esposo y su padre estuvieran cantando juntos.

