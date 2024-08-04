Nodal y Ángela Aguilar unen sus tatuajes para cerrar luna de miel tras polémica por supuesto embarazo

Video Ángela Aguilar comparte primera y apasionada imagen de su luna de miel con Nodal: así la pasan

Ángela Aguilar y Christian Nodal dejaron ver un íntimo vistazo a su luna de miel luego de la polémica boda que protagonizaron el pasado 24 de julio en México.

La pareja se fue de viaje aparentemente a Los Cabos desde donde han dejado ver algunas situaciones juntos.

Nodal y Ángela Aguilar revelan la unión de sus tatuajes

Nodal reveló temprano este sábado 3 de agosto una imagen en la que está junto a su ahora esposa disfrutando de una vista al océano desde un yate.

La joven de 20 años aparece de espalda dejando ver uno de sus tatuajes: el de una flor.

Con una de sus manos, Nodal hace el gesto de 'tomarla' y logra el efecto de rodearla con el ave que el cantante tiene tatuada junto a los nudillos de su extremidad.

El efecto visual de la foto hace que ambos cantantes hayan unido los tatuajes que tienen en un románti lienzo que para algunos refleja el amor que se tiene la joven pareja.

Christian Nodal presumió cómo él y Ángela Aguilar unieron sus tatuajes de esta manera para cerrar su luna de miel. Imagen Christian Nodal/Instagram



En junio pasado, Ángela Aguilar dio a conocer un tatuaje en una de sus manos con las iniciales de su ahora esposo, C y N, que se hizo en Roma. No está claro si el intérprete ya se realizó alguno en el cuerpo en alusión a ella.

En el pasado, Nodal se ha hecho diseños inspirados en las parejas con las que ha mantenido romances.

Los más recordados fueron los alusivos a Belinda, con quien anduvo entre 2020 y febrero de 2022.

El más controvertido de aquella época fue cuando se tatuó en el pecho los ojos de la cantante, los cuales tuvo que modificar tras su convulsa ruptura.

Ángela Aguilar y Nodal culminan luna de miel

El cantante volvió al trabajo luego de su luna de miel con Ángela Aguilar.

La noche de este sábado 3 de agosto, Nodal se presentó en Mazatlán, Sinaloa, y ahí estuvo presente Ángela Aguilar, quien lo acompañó desde 'backstage', según un video compartido en X por el matutino 'Sale el sol'.



Por un momento se observa que ella entra al escenario para darle un beso a su marido, mientras el público le pide a gritos que "cante", aunque ella regresa sonriente a bambalinas.