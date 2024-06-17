Ángela Aguilar sí se tatuó en la mano las iniciales de Christian Nodal, confirman

Video Ángela Aguilar habla de la supuesta boda y muestra su tatuaje con las iniciales de Nodal

La repentina relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal sigue acaparando titulares. Después de especulaciones, su tatuador confirmó que grabó las letras CN en el dedo anular izquierdo de la 'Princesa del regional mexicano'.

Jaqueline Martínez, conocida en redes sociales como @chamonic3, publicó este 17 de junio un video en TikTok donde él afirmó que Ángela ahora lleva las iniciales de su supuesto esposo.



La hija de Pepe Aguilar se hizo el tatuaje durante su estancia en Roma en el estudio de Alessandro Capozzi y un video de este momento fue compartido por el profesional en TikTok el pasado 2 de junio.

PUBLICIDAD

Después de que ambos confirmaran, el 10 de junio a Hola! Americas, su noviazgo, los detalles de ese viaje han salido a la luz pública.

Ángela Aguilar y Christian Nodal se habrían casado en Italia

La cantante no solo se tatuó en Italia, también habría contraído matrimonio con Christian Nodal.

Maxine Woodside reportó que la pareja se casó en Roma, donde supuestamente contaron con la presencia de Pepe Aguilar.

Este reporte pareció confirmarse con una publicación hecha hace dos semanas en Instagram por el maquillista experto en bodas Stefano Comelli. En el clip se aprecia a la intérprete de 'Qué agonía' en bata blanca y perfectamente maquillada.

“Mrs. @angela_aguilar_ Fue un placer", se lee en su descripción.

Además, fans de Nodal divulgaron algunas imágenes de la pareja paseando por Roma.

En las fotografías, publicadas en su perfil, se puede apreciar que Nodal y Ángela estaban en las inmediaciones de una exclusiva tienda de vestidos de novias, una pista más que respalda los rumores de que se casaron en secreto en la ciudad italiana.

Otro detalle que no pasó desapercibido fueron el par de argollas que ambos usan en los dedos anulares, que serían el símbolo de su compromiso ante la ley.

¿Ángela Aguilar está embarazada?

A todas estas conjeturas se le añaden las recientes declaraciones que dio la periodista de espectáculos Flor Rubio, el 17 de junio durante el programa 'Venga la alegría'.

"Yo hablé con Maxine (Woodside) el viernes, y la fuente que le dijo que ellos de casaron (Nodal y Ángela) le dijo que estaban esperando un bebé", confesó la también conductora.

Mientras su relación sigue en boca de todo mundo, Ángela Aguilar y Christian Nodal están de viaje por Sudamérica, como parte de la gira internacional del artista sonorense, cuyas próximas fechas incluyen sedes de Europa.